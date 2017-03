El PP i el PSOE imposen al Senat els relleus al TC: 2 magistrats conservadors i 2 progressistes

Amb més de dos mesos de retard, el PP i el PSOE finalment han escenificat al Senat l'acord per renovar el Tribunal Constitucional. La mesa de nomenaments de la cambra alta ha proposat, amb 211 vots a favor -els de populars i socialistes-, que entrin a l'alt tribunal tant Cándido Conde-Pumpido com María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez Sancho i Alfredo Montoya. El ja membre del TC Enríquez- que va entrar-hi el 2014 per cobrir una plaça d'un magistrat mort- i Montoya són de tendència conservadora i propers als populars, mentre que l'exfiscal general de l'Estat Pumpido i Balaguer són de tendència progressista. Ara només queda un mer formalisme perquè aviat s'integrin al ple del Constitucional: que tres cinquenes parts del Senat els avalin, un tràmit fàcil després de l'acord entre els dos grans partits espanyols per repartir-se el pastís del TC.

La resta de partits han denunciat la maniobra de populars i socialistes: tot el grup mixt s'ha abstingut, Esquerra no ha volgut votar, el PNB ni ha assistit a la comissió i Podem també ha decidit sortir de la sala en el moment de la votació. Tots ells han acusat PP i PSOE "d'arranjar-ho" tot perquè triomfessin els seus candidats, i populars i socialistes han respost a l'uníson i amb els mateixos arguments. "No puc acceptar que es titlli aquest procediment, totalment emparat en la legalitat, d'arranjament", ha dit el portaveu del PP José Manuel Barreiro. "No és admissible que es parli en aquests termes", ha afegit el portaveu al portaveu socialista Vicente Álvarez Areces.

Les comunitats han tingut, durant més de tres mesos, temps per presentar la seva proposta de candidats per a un tribunal que està caducat des del passat 31 de desembre del 2016. Ara, després de la votació final al Senat, el nou ple del Constitucional haurà d'escollir qui serà el nou president de l'alt tribunal per substituir el conservador Francisco Pérez de los Cobos. Les travesses estan entre tres noms -tots ells afins al PP-: Juan José González Rivas, Pedro González-Trevijano o Andrés Ollero (diputat del PP durant 17 anys).

Tots els nous candidats al ple del Tribunal Constitucional coincideixen que no és legal la celebració d'un referèndum d'independència a Catalunya.