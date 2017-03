El 'qui és qui' i altres trucs a l'espera de Millet

Són les vuit del matí i ja hi ha una quinzena de càmeres a l'entrada de la Gran Via de la Ciutat de la Justícia. Fins a 300 periodistes s'han acreditat per seguir l'arrencada del judici del cas Palau i l'expectació és màxima. L'objectiu del dia: caçar l'entrada de Fèlix Millet i Jordi Montull. D'acusats, però, n'hi ha 16, i a ells se li sumen les defenses, el fiscal, els jutges, les acusacions... Com si es tractés d'un examen, els periodistes repassen a última hora els apunts. Més d'un s'ha imprès les fotografies dels principals protagonistes del judici i comparteix amb els companys fulls grapats amb el 'qui és qui'. Ningú es vol perdre l'arribada dels importants.

EN DIRECTE: arrenca el judici del cas Palau"Jo només conec algun dels advocats", reconeix un fotògraf. Just després, arriba el fiscal del cas, Emilio Sánchez Ulled, i aquí no té cap dubte: dispara la primera ràfega de fotos del matí. Una dona que arriba en aquell moment a la Ciutat de la Justícia s'ho mira amb estupefacció. " Qui és aquest bitxo?", pregunta. Sense que ningú tingui temps de respondre una altra dona irromp a l'escena: la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, famosa per haver denunciat "assetjament" contra ella al judici del 9-N. Avui no participa al judici, ningú l'increpa, no fuma i tampoc s'atura davant dels periodistes.

Els minuts van passant i encara falten els 'grans'. Amb moviments propis d'una coreografia, les càmeres es mouen a l'uníson si hi ha un rumor d' avistament. De moment res. Ni aquí, ni a l'altra entrada del recinte, on també fan guàrdia una munió de periodistes. Els mòbils treuen fum quan apareix la diputada de la CUP Eulàlia Reguant. Què hi fa, aquí? Ha vingut al judici? Sense pensar-s'ho, els fotògrafs tornen a disparar els flaixos. Només els més atents se n'adonen que qui acompanya la cupaire són els representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l'acusació popular del cas.

540x306 Jordi Montull arriba a la Ciutat de la Justícia acompanyat del seu advocat, Jordi Pina (esquerra) i de la seva filla, Gemma Montull / CÈLIA ATSET Jordi Montull arriba a la Ciutat de la Justícia acompanyat del seu advocat, Jordi Pina (esquerra) i de la seva filla, Gemma Montull / CÈLIA ATSET

Tot seguit, laments. Jordi Montull i la seva filla, Gemma Montull, han arribat per l'entrada de l'Hospitalet. També l'extresorer de CDC Daniel Osàcar. Els nervis juguen alguna mala passada i les càmeres comencen a perseguir persones alienes al judici. Un home que arriba encorbatat i amb un abric elegant es converteix en protagonista per moments i es mira els periodistes amb sorpresa. " Qui era? Qui era?", pregunta més d'un amb insistència, quan passa de llarg. Ningú té resposta.

Ja són les nou, falta mitja hora abans del judici i diversos curiosos s'uneixen a la premsa. Arriben l'exdiputat de la CUP David Fernàndez i el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, que també acompanyen la FAVB. " Sou uns lladres!", crida una veu entre el públic, pensant que són acusats. L'equívoc els cometen també els periodistes quan s'atura un taxi i el conductor ajuda a baixar del cotxe un home amb cadira de rodes. Serà Millet? Corredisses sense cap al taxi sense final feliç. No és ell.

Falten cinc minuts perquè comenci el judici i la tensió va en augment. Les especulacions ei els rumors es disparen i ja n'hi ha que diuen que Millet ha entrat a través del pàrquing. "No, al pàrquing només hi poden arribar els que estan detinguts", afirmen altres, que comencen a pensar que el protagonista de la jornada no es presentarà. " Al·legarà malaltia", argumenten.

540x306 Fèlix Millet, entrant a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET Fèlix Millet, entrant a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET

Millet es fa esperar -"com el judici", ironitzen- però finalment apareix passats dos quarts de deu. Com estava previst, entra en cadira de rodes, però ho fa com Montull, per l'altra entrada. Quan corre la notícia salten totes les alarmes i, per segon al matí, els càmeres arrenquen a córrer. En qüestió de segons el lloc queda desert i aquells que s'havien acostat per veure què passava es queden sols. " Què passa avui, aquí?", preguntava més d'un.

Avui, de fet, tot just arrenca un judici que s'allargarà fins a finals de juny, malgrat que aquesta mateixa setmana ja podrien haver-hi fets rellevants. Un experimentat penalista que ha volgut assistir al judici, confessa en privat la seva previsió: " Focs artificials. Montull ho farà tot per salvar la filla". De moment, però, qüestions prèvies.