La cimera del Parlament impulsarà una campanya per defensar el referèndum pactat amb l'Estat

Govern, partits i entitats s'han compromès aquest divendres a impulsar una campanya de suport al referèndum pactat amb l'Estat. Aquesta ha sigut la principal conclusió de la primera reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, que ha reunit el món sobiranista al Parlament. Diverses fonts consultades per l'ARA expliquen que la primera estació del nou pacte nacional serà el referèndum pactat amb la intenció d'esgotar aquesta via. Una situació similar a la que va donar origen al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Aleshores, el Congrés dels Diputats va rebutjar la proposta. Aquesta vegada encara no s'ha decidit si s'optarà per una via parlamentària, però sí que els partits i les entitats impulsaran una campanya que arribarà més enllà de Catalunya, amb actes arreu de l'Estat i, fins i tot, fora de les fronteres espanyoles.

El president del Govern, Carles Puigdemont ha estat el primer en atendre els mitjans de comunicació un cop acabada la cimera, en una declaració en què no ha admès preguntes. Puigdemont ha explicat que de la reunió d'aquest divendres ha sortit un ampli suport al referèndum "coordinat amb l'Estat" i que, a partir d'ara, s'iniciarà una campanya per recollir adhesions a aquesta idea "fora de Catalunya: A l'estat espanyol i a Europa".

El cap de l'executiu ha celebrat la "gran transversalitat i pluralitat" que s'ha evidenciat a l'Auditori del Parlament i ha explicat que "en el moment que es consideri oportú" es presentarà davant el govern espanyol "l'amplíssim suport" de la ciutadania que s'haurà pogut aconseguir a través de la campanya d'adhesions. "Crec que podrem acreditar davant el govern espanyol i la comunitat internacional que hi ha molta gent de Catalunya i de fora que pensa que els catalans han de votar per decidir el vincle que volen tenir amb l'estat espanyol".

Junqueras: "L'experiència ens demostra que no és possible un pacte amb l'Estat"

"Nosaltres no estem reivindicant pas cap dret de petició, sinó el dret a decidir. Si és possible un referèndum pactat, hi estem completament d'acord, però mai condicionarem la democràcia al fet que ens donin permís. Si no, no seria un dret a decidir, sinó un dret a demanar". D'aquesta forma s'ha expressat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que no s'oposarà a la campanya per demanar el referèndum pactat, però que tampoc l'abraça amb entusiasme. Junqueras, que sí ha acceptat preguntes, ha respost que "l'experiència ens ensenya que no", quan se li ha preguntat si veu possible que l'Estat accepti pactar el referèndum.

"Nosaltres els acompanyem en aquesta reflexió (als partits i entitats del nou pacte nacional) i el que esperem és que, en cas que l'Estat o qui sigui vulgui impedir el dret de vot, els demòcrates ens acompanyin a tots nosaltres i als ciutadans de Catalunya per defensar el dret de vot", ha insistit.

Colau: "No s'ha parlat d'independència, s'ha parlat de democràcia"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha resumit la cimera dient que "no s'ha parlat d'independència, sinó de democràcia". Així, ha celebrat que la trobada hagi servit per "recuperar" l'espai "més ampli, transversal, plural i de més consens" a favor d'un referèndum acordat amb l'Estat. "Alguns deien que era una pantalla passada, però el referèndum senzillament és el pas ineludible si tenim conviccions democràtiques", ha sentenciat. De fet, ha explicat que en la cimera "no s'ha parlat de cap proposta del Govern", en relació a la convocatòria d'un referèndum el 2017 encara que sigui sense un pacte amb l'Estat.

Colau ha reclamat que per aconseguir aquest acord amb el govern espanyol cal " no posar dates ni terminis" perquè si no es compleixen es genera "frustració". "Sabem que pot trigar més temps del que ens agradaria, però la qüestió és fer-ho bé i amb consens", ha argumentat l'alcaldessa. En aquest sentit, Colau ha apuntat que per bé que el govern espanyol està "tancat al diàleg" i té una "actitud autoritària i repressiva", la realitat és que en els últims anys "s'han mogut coses" i s'han aconseguit "moltes aliances" arreu de l'Estat per aconseguir el dret a decidir.

La CUP celebra que la cimera evidenciï que hi ha "molts partidaris" del referèndum

Des de la CUP, Anna Gabriel ha celebrat que el "sentit majoritari" de la cimera hagi evidenciat que "hi ha molts partidaris" a favor del referèndum, i ha contraposat l'aposta "netament democràtica" de Catalunya amb la "negació, autoritarisme i la judicialització" de l'Estat. Encara que els anticapitalistes són partidaris del referèndum unilateral, Gabriel ha remarcat que a la cimera s'ha demostrat que "no hi ha fissures" en la defensa del referèndum.

La diputada ha explicat que els participants han demanat un referèndum "amb garanties" i ha dit que la via unilateral ja ho garanteix perquè té, segons ha dit, el suport de les institucions i un "amplíssim" suport social i polític. En aquest punt, ha demanat que quan s'evidenciï la negativa de l'Estat a permetre el referèndum, les forces a favor de l'acord, com els 'comuns', defensin aleshores la via unilateral.

De fet, els anticapitalistes han dit que "confien poc" en arribar a un acord amb l'Estat. Ara bé, la via del pacte no pot suposar "dilacions ni divagacions" que retardin el referèndum sine die. Gabriel també ha dit que volen "donar recorregut" a la recerca de suports internacionals, que en cap cas han de ser un "aval", sinó suports, perquè "la legitimitat ja la tenim".

Una comissió executiva amb accent progressista

Vuit noms per liderar el Pacte Nacional pel Referèndum

A diferència de la plataforma que presidia l'expresident del Parlament, Joan Rigol -també present a la cimera-, aquest nou pacte estarà pilotat per una direcció col·legiada que integrarà diferents sensibilitats polítiques a través de perfils polítics que ja no són a primera línia. Així, hi participaran l'exsocialista Joan Ignasi Elena, que exerciria de portaveu; els exdiputats d'ICV Jaume Bosch i Francesc Pané; l'exregidora de Ciutat Vella Itziar González; l'exconsellera d'Ensenyament Carme Laura Gil, l'exdiputada d'ERC Carme Porta; l'exdiputada del PSC i exalcaldessa de Badalona Maite Arqué i també Francesc de Dalmases, director de la revista 'Catalan International View'. El primer encàrrec d'aquesta direcció col·legiada serà la de redactar un manifest per començar a recollir les adhesions de persones i entitats a favor del referèndum pactat.

A pocs minuts de les cinc de la tarda, els representants dels partits i les entitats sobiranistes han arribat al Parlament per escenificar el suport social al referèndum d'independència. Aquest divendres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat la cimera a l'auditori de la cambra catalana per impulsar el Pacte Nacional pel Referèndum, una nova eina en substitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que ha de servir per exhibir la unitat al voltant d'una votació sobre el futur polític de Catalunya. Més de dues hores i mitja després de l'inici, cap a dos quarts de nou del vespre, les vuitanta-tres persones presents en la primera reunió de la cimera pel referèndum han anat abandonant l'Auditori del Parlament. Entre els assistents, el Govern, els partits sobiranistes (ERC, PDECat, CUP i els 'comuns') i 43 entitats del món econòmic, social i cultural.

La reunió està prevista a dos quarts de sis de la tarda però a mesura que els participants han arribat a la cambra catalana han expressat les seves impressions sobre la trobada:

Partits polítics

PDECat

L'expresident de la Generalitat i líder del PDECat, Artur Mas, s'ha referit al judici del 9-N -han fixat la data per al febrer- i ha assegurat que hi anirà amb el "cap ben alt" i "amb el sentit del deure complert". Tot i així, ha qualificat el judici d'"aberració": " La independència no és un crim, és un projecte, una idea", ha dit.

Mas ha ironitzat amb el fet que la data del judici s'hagi conegut dos dies abans de Nadal: "Hem rebut una felicitació especial. Un judici per la via penal per haver comès el gran delicte d'escoltar la gent i posar urnes perquè votés", ha dit.

L'expresident ha defensat la seva actuació al capdavant del Govern en el procés participatiu del 9 de novembre i ha demanat una cosa: que la "unanimitat d'ampli espectre es mantingui fins al final".

Catalunya Sí que es Pot

El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha afirmat que espera que de la reunió en surti el "compromís" de partits i entitats per "treballar i mobilitzar" la ciutadania de Catalunya i de la resta de l'Estat per "empènyer" el govern espanyol a resoldre políticament a través d'un referèndum el plet català.

Rabell, al costat del portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha dit que ha quedat demostrat que "la voluntat de tirar pel dret i les dreceres" no funcionen i ha recordat que el que aplega més suports a Catalunya és un referèndum acordat amb l'Estat.

EUiA

El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha desitjat que de la reunió d'aquest mateix divendres surti ja "un pla de treball perquè el referèndum sigui possible". CUP El partit més reticent a tornar a provar la via pactada és la CUP. Els anticapitalistes ja es van abstenir quan al passat debat de política general CSQP i JxSí van aprovar una moció en suport del referèndum acordat amb l'Estat. Tot i això, la portaveu parlamentària dels 'cupaires', Anna Gabriel, ha explicat que "avui són al Parlament amb els partits i les entitats que encara ho creuen possible". La CUP no s'oposarà a la proposta que aquest divendres sortirà de la cimera i reclama reciprocitat de la resta d'integrants del pacte nacional pel referèndum: "Tant de bo hi hagués la via pactada. Però quan es confirmi que aquesta via no existeix demanarem a la resta que també ens acompanyi a nosaltres (en la via unilateral)".

Entitats sobiranistes

L'ANC, Òmnium i l'AMI

Que la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum hagi coincidit amb l'anunci de la data del judici pel 9-N no és una casualitat en opinió de les entitats sobiranistes. "No creiem en casualitats. Alguns han volgut tapar la cimera amb l'anunci de la data d'un judici. Però nosaltres estarem a l'alçada i continuarem el mandat del Parlament per fer el referèndum", ha indicat el president de l'ANC, Jordi Sánchez.

Per la seva banda, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha celebrat que la cimera d'aquest divendres permeti evidenciar "el gran consens de país pel referèndum", que ja apunten les enquestes i la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha destacat l'interès de les entitats, primer per aconseguir un referèndum pactat i, si no és possible, per fer efectiva la promesa de "referèndum o referèndum" que va fer Carles Puigdemont.

Qui hi participa?

A la trobada s'hi ha convidat els membres que van formar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i també els partits amb representació parlamentària nacional i estatal que donen suport al referèndum. A banda de Puigdemont, també hi assistiran altres membres del Govern, com el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers Neus Munté, Raül Romeva, Meritxell Borràs i Carles Mundó.

Qui anirà (i qui no) a la cimera del referèndumTambé hi haurà la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el coordinador del PNDD, Joan Rigol; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els presidents de les quatre diputacions, Mercè Conesa (Barcelona), Josep Poblet (Tarragona), Pere Vila (Girona) i Joan Reñé (Lleida).

Hi haurà representants de Junts pel Sí, ERC, PDECat, Demòcrates, MES, CUP, Catalunya Sí que es Pot, ICV, Podem i EUiA. Pel que fa les entitats, hi aniran l 'ANC, Òmnium, l'AMI, Súmate, Plataforma per la Llengua i la Taula d'Entitats del Tercer Sector. Per part dels sindicats, hi seran CCOO i UGT, així com les agrupacions d'empresaris Cecot i Pimec.