De ser comparat amb Mourinho a tenir un gos carlí: 10 coses que (potser) no saps de Germà Gordó

Independentista però pactista i socialcristià. Així es defineix Germà Gordó (la Pobla de Segur, 1963), l'home a l'ombra d'Artur Mas, que és al focus mediàtic per haver deixat el PDECat i JxSí però no haver renunciat a l'acta de diputat després de ser imputat pel cas 3%. Sabem que l'exconseller de Justícia representava la banda que veu amb més recels com s'està portant el procés sobiranista i que és impulsor de la plataforma Nova Convergència, que reivindica l'herència ideològica més dretana de l'antiga CDC, però qui és realment Germà Gordó? Repassem 10 aspectes de la seva trajectòria.

1. De 'maquinista' a ser "el Mourinho" del Govern

Va començar a la 'sala de màquines' de CDC com a responsable de relacions institucionals d'Ensenyament i Salut i, posteriorment, va ser secretari general de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del departament d'Agricultura a l'època Pujol. Va anar escalant dins el partit fins a ser-ne el gerent i, posteriorment, va ser nomenat per Artur Mas conseller de Justícia. Per la seva trajectòria, té fama d'estratega i de conèixer a la perfecció les bambolines del partit convergent. Ha arribat a ser un home molt respectat dins CDC. Tal com deia un ex alt càrrec de la Generalitat a l'ARA: “A mi sempre m’ha agradat comparar-lo amb Mourinho. Li agrada manar i que es vegi, fins i tot, amb un punt 'macarra'”.

2. “Aquest paio surt per tots costats i mai li passa res!”

Això és el que va dir Oriol Pujol sobre Germà Gordó, segons 'El País'. I és que el seu nom ha sortit al cas ITV, al cas Pretoria, al cas Palau i al cas 3%. Ser investigar per aquest últim cas és el que, finalment, ha provocat que dimitís com a diputat de JxSí i de CDC. Se l'acusa de ser el "mediador" que contactava amb les empreses per aconseguir el suposat finançament il·legal pel partit.

3. Els països catalans i el Gordó més independentista

Va dir que una Catalunya independent no hauria de "fer oblidar la nació completa" i va afegir: "Som-hi, sense oblidar la Catalunya Nord, la Franja, les Illes i el País Valencià". Aquestes declaracions van desencadenar la polèmica: el PP de València les va qualificar d'ofensives i vergonyoses, Albiol les va qualificar de "bèl·liques" i per a Iceta van ser “un despropòsit i una barbaritat”, i fins i tot van despertar crítiques entre els unionistes.

4. Va ser acusat de fer-li el llit a Artur Mas

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, va proposar un pla a Jorge Fernández Díaz per carregar-se la cúpula de CDC i substituir Mas per Gordó. Segons les converses que va filtrar el diari 'Público', De Alfonso deia que Gordó acceptaria l'oferta: "Ell calladet; encara que n'hi ha que ja van traient el seu nom, ell calladet. Però està encantat. Quan sent que li explico això, no em diu que no". Tanmateix, Gordó va desmentir que estigués disposat a substituir Mas, encara que els tractes de favor eren tèrbols: un alt càrrec va dir a l'ARA que Gordó va ser qui va proposar De Alfonso com a director de l'OAC i que és amic de la seva dona, Roser Bach.

5. Animal de companyia

Té un gos carlí negre que es diu Roi i que és protagonista a les xarxes socials del seu amo.

6. Navegant en mar en calma

Té un vaixell amb el qual navega amb la família per la Costa Brava a l'estiu, segons 'El Mundo'.



7. “És més fred que el gel”

Companys de professió expliquen que el caracteritza la fredor. Diuen que no deia mai bon dia ni agraïa gestions i que vivia aïllat al seu lloc de treball.

8. Ambició de poder

"Escolteu bé: nosaltres, els que estem aquí reunits, d'aquí 10 anys hem d'estar dirigint aquest país. Per collons hem de guanyar i estar dirigint aquest país. Vull que us ho poseu al cap". És el que va dir un Germà Gordó molt jove amb ànsia de poder a casa del seu amic, Marc Puig, que després contractaria com a assessor polític i que seria imputat pel cas Palau. Així ho relata el periodista Francesc-Marc Álvaro a 'Ara sí que toca!', en què es narra el procés de successió de Jordi Pujol.

9. Profunda fe catòlica

Diuen que es va obrir al món de les xarxes socials després d'haver rebut crítiques pel seu hermetisme i la seva poca visibilitat pública. A través del seu compte de Twitter, comparteix accions polítiques, crítiques anti-Colau i qüestions més personals, com ara les seves creences catòliques.

10. Casat amb una vocal del Consell General de Poder Judicial

Va conèixer Roser Bach a l'Escola Pia, porten més de 25 any casats i tenen tres fills. Bach va ser nomenada vocal del CGPJ a proposta del PSOE i va haver de posicionar-se davant una acusació que implicava el seu marit: no va signar el comunicat per donar suport als jutges "davant l'intolerable atac a la seva independència per part d'aquells que han qüestionat la seva actuació en la querella per la consulta alternativa del 9-N". Gordó va ser un dels participants de la comitiva que va donar suport a Ortega i Rigau el dia que declaraven en el judici del 9-N.