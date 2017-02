Mas: "No vam desobeir el TC, vam plantar cara al govern espanyol"

Vist per sentència. El judici del 9-N ha posat aquest divendres el punt i final a cinc dies de declaracions amb els al·legats dels tres acusats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Tots tres han pres la paraula per respondre a l'informe del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que aquest matí els havia acusat d'articular una ordre de desafiament obert al Tribunal Constitucional (TC) i havia reivindicat que aquest no és un judici polític. "Això també és democràcia", ha apuntat. En el seu torn, Mas ha negat un cop més que s'hagi desobeït: "No vam desobeir el TC, vam plantar cara al govern espanyol".

Com el primer dia, Mas ha apuntat que en l'anim del Govern no hi havia desobeir el TC, sinó "plantar cara davant d’un govern espanyol que ens estava impedint que la gent participés de forma normal, democràtica i sense conseqüències legals". "Que un govern s’enfronti amb un altre pot se millor o pitjor, però no és cap tipus de delicte", ha afegit, i ha lamentat que, en comptes de sentir-se orgullós d'un procés que mobilitza tanta gent, l'Estat "ho vulgui convertir en delicte". " Quina pena i quin gran error. Quin immens error", ha conclòs.

Mas ha qüestionat la tesi del fiscal de que no hi ha motivacions polítiques darrere del judici. "Crec que estem aquí no per haver desobeït cap Tribunal Constitucional, estem aquí per l'èxit del 9-N", ha afirmat, i ha opinat que el que alguns van considerar aquell dia "un desafiament" i ara volen que "es pagui".

Mas, que ha reiterat que ell va ser el màxim responsable polític del judici, i ha volgut defensar els seus consellers també encausats -Ortega, Rigau i Francesc Homs- al·legant que es van comportar amb lleialtat a ell com el jurament del seu càrrec estableix. Després, ha remarcat que és " directament responsable d'haver escoltat la ciutadania".

"Sóc directament responsable d'haver ideat i impulsat el procés participatiu del 9-N", ha afegit Mas que, tanmateix, ha defensat que no és culpable d'haver comés cap delicte. En aquest sentit, l'expresident ha aprofundit en un dels principals arguments de la defensa, la falta de concreció per part del Tribunal Constitucional. "Volia preguntar al TC com es donen ordres a 42.000 voluntaris", ha apuntat Mas, que ha subratllat que tot i que el Govern havia preparat a fons aquell procés, hi va haver un moment en què els voluntaris "se'l van fer seu" i ja no se'ls podia donar odres.

També Ortega ha mantingut que el judici que s'ha viscut aquesta setmana a la sala noble del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tingut una motivació política, i ha defensat que " donar la veu a la gent no és cap acte criminal". Després de defensar que "ningú s'amaga arrere els voluntaris", Ortega ha apuntat " no es pot jutjar l'anima del 9-N, l'alegria o la llibertat".

Ortega, que ha defensat que "Catalunya acabarà sent allò que vulguin els catalans", ha afegit que el 9-N va ser el dia de tota la seva trajectòria que més va sentir que honorava "la condició de servidora pública". "No tinc cap consciència d’haver comés cap delicte", ha conclòs.

L'última paraula l'ha tinguda Irene Rigau,

Agraïment al fiscal per la seva "professionalitat"

Mas ha començat el seu discurs agraint al president de la sala, Jesús María Barrientos, "la correcció institucional" amb que s'ha desenvolupat el judici, així com al fiscal per la "professionalitat" amb que ha fet la seva feina. "Em consta que ha treballat molt, segur que a criteri seu molt bé, a criteri meu no", ha afirmat. També ha agraït als advocats de la defensa "la seva brillant" gestió.