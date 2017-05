Les entitats demanaran demà al Govern que concreti la data i la pregunta del referèndum

Demà hi ha una reunió clau per a les entitats sobiranistes. Les direccions d' Òmnium, AMI i l'ANC es reuneixen de forma solemne demà i per primera vegada per abordar conjuntament l'anàlisi del nou moment polític després del 'no' del president espanyol, Mariano Rajoy, a negociar el referèndum. Segons fonts de les entitats consultades per l'ARA, es demanarà al Govern que es doni per tancada la via pactada i es concreti la data i la pregunta del referèndum, que se situa a la segona quinzena de setembre.

Després de la reunió de les entitats –entre el secretariat de l'ANC, la junta directiva d'Òmnium i l'executiva de l'AMI–, els tres presidents, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Neus Lloveras, oferiran una roda de premsa conjunta al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El sobiranisme civil vol escenificar així l'inici "d'una nova fase", segons expliquen les entitats, després que el president, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, anessin a Madrid per estendre la mà al president espanyol i acordar la consulta "vinculant". Els tres alts càrrecs de Govern, aixoplugats per l'Ajuntament de Madrid, van demanar a la Moncloa que s'assegués a negociar per acordar els termes de la consulta com a resposta al mandat de les eleccions al Parlament del 27 de setembre i també a la recollida d'adhesions orquestrada pel Pacte Nacional pel Referèndum.

La petició al Govern –Puigdemont ha assegurat que anunciarà la data abans de les vacances d'estiu– arriba després que la CUP ahir dijous també reclamés per carta de tots els diputats i diputades al president que concretés ja la data i la pregunta. Tanmateix, aquesta no era la primera vegada que els cupaires ho exigien al Govern, ja que mantenen aquesta petició des que van aprovar els pressupostos del 2017.