El govern espanyol també enviarà els pressupostos catalans al TC la setmana que ve

El govern espanyol de Mariano Rajoy durà els pressupostos catalans a l'advocacia de l'Estat perquè elabori un recurs d'inconstitucionalitat sobre els comptes la setmana que ve. Així ho ha anunciat el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, aquest divendres.

L'executiu s'ha d'esperar a què el 'Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya' i el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' publiquin el text consolidat dels comptes abans d'interposar el recurs al TC. "El govern ha pres coneixement de la situació, quan es publiqu i demanarà dictamen al consell d'Estat per dur els pressupostos al Tribunal Constitucional", ha asseverat De Vigo.

És a dir, encara que el PP, Ciutadans i el PSOE presentaran un recurs davant del TC, l'executiu espanyol tirarà endavant un de propi. D'aquesta manera, en cas que el tribunal acceptés a tràmit el recurs, els comptes quedaran automàticament suspesos, fet que només passa amb l'admissió a tràmit de recursos del govern espanyol.

Sobre l'anunci de la fiscalia de Catalunya d'obrir diligències per investigar si la Generalitat està preparant el referèndum, Méndez de Vigo s'ha limitat a recalcar "el respecte a la llei", perquè "no respectar-la equival a menystenir la democràcia".

De Vigo no ha volgut confirmar si als pressupostos estatals, que s'aprovaran el dia 31 al consell de ministres, hi haurà un "paquet especial" d'infraestructures per a Catalunya, però sí que ha recordat que Rajoy va prometre aquesta setmana que el Corredor Mediterrani seria "una prioritat" als comptes estatals.