El govern espanyol, immòbil davant de l'anunci d'ETA: "Que no esperin res"

Ni una coma canvia el govern espanyol el seu discurs tot i l'anunci d'ETA que ja ha lliurat les armes, en una acció que s'escenificarà aquest dissabte però que ja s'ha consumat. "El govern [espanyol] espera que ETA es desarmi i que sàpiga que no aconseguirà res del govern ni cap rèdit ni cap benefici polític. Que es desarmi, es dissolgui demani perdó i ajudi a esclarir allò que no està clar", ha dit aquest divendres, en la roda de premsa posterior al consell de ministres el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo: "Que no esperin res de nosaltres".

El discurs suposa calcar el que ha anat pronunciat fins ara l'equip de Mariano Rajoy a cada pas endavant que ha fet l'organització, i assenyala especificament la manca de voluntat de l'execuitu de tirar endavant reclamacions com el replegament dels presos al País Basc.

Fonts de l'executiu han precisat que no volen "participar en una operació propagandística" i han evitat donar credibilitat a l'anunci del desarmament. Per això, segons aquestes fonts, l'executiu mantindrà un perfil comunicatiu baix i no té previst fer cap reacció a l'acte de desarmament formal de demà.

Abans de la reacció del govern espanyol ja s'havia pronunciat el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, que s'ha negat aquest divendres a opinar sobre l'últim comunicat d'ETA i ha demanat "màxima prudència" als organitzadors de les activitats de demà, dissabte, relacionades amb el desarmament de l'organització terrorista. Tanmateix, en la mateixa missiva, adverteix que "el procés no ha acabat" perquè el "dia del desarmament serà demà" i encara poden produir-se, sosté, "atacs dels enemics de la pau".