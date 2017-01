La Fiscalia de Catalunya ja investiga els fets descrits per Santi Vidal

La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha obert diligències per investigar els fets que es desprenen del les declaracions de l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal, com ha ordenat la Fiscalia General de l'Estat aquest mateix matí. La reacció, per tant, ha estat immediata.

Del comunicat difós aquest migdia, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, es desprèn que el que se sotmet a investigació no és Vidal, sinó les suposades il·legalitats que hauria comès el Govern de la Generalitat si és cert el que l'exjutge ha explicat en diverses xerrades amb públic realitzades pel tot el país. "Les manifestacions fetes suggereixen l'existència de comportaments que, si es confirmen, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius", assegura el text.

D'entrada, la fiscalia hi veu un possible "apoderament il·lícit de dades reservades de naturalesa fiscal (...) per persones no autoritzades", que suposaria " un delicte de descobriment i revelació de secrets dels articles 197 i/o 415 del Codi Penal".

També considera que cal investigar "l'elaboració de treballs de camp o dossiers relatius a l'afinitat ideològica del col·lectiu de jutges (...)" perquè per elaborar-los es podrien haver utilitzat "dades obtingudes sense la deguda autorització dels seus titulars, la qual cosa situaria aquesta conducta en la modalitat agreujada del delicte de revelació de secrets previst i penat en l'article 197 (paràgrafs 2 i 5) del Codi Penal".

A més a més, la Fiscalia Superior de Catalunya també creu que cal aclarir si hi ha algun comportament delictiu respectes de les suposades relacions de la Generalitat amb governs estrangers, "la possible existència d'acords o enteses entre funcionaris o autoritats de la Generalitat de Catalunya amb estats estrangers".

Per tot plegat, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha signat aquest migdia en decret d'obertura de diligències que li havia demanat unes hores abans el fiscal general de l'Estat.

Segons una nota que feta pública al matí, el fiscal general, José Manuel Maza, considera que les manifestacions de Santi Vidal fan referència a actuacions que "si fossin certes suposarien una greu vulneració dels drets dels ciutadans". Per això Maza ha ordenat al fiscal de Catalunya que obrís diligències per "investigar els fets, en defensa de la legalitat, del respecte a les institucions constitucionals i en tutela dels drets fonamentals dels ciutadans".

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ja va anunciar ahir que portaria el cas a la Fiscalia, però tot indica que no li ha calgut perquè el ministeri públic ja ha actuat d'ofici.