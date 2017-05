El fiscal general de l'Estat es reuneix amb Puigdemont i Mundó en ple pols pel referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, estan reunits aquesta tarda al Palau de la Generalitat amb el fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza. Una trobada que arriba en ple pols institucional i judicial pel referèndum promès pel Govern per aquest setembre i just després que 'El País' publiqués un suposat esborrany de la llei de transitorietat jurídica pactada entre Junts pel Sí i la CUP.

El fical general de l'Estat ja va reconèixer que el text és "sorprenent i estrany a l'Estat de Dret" i va reunir la cúpula fiscal per a analitzar-ho. La fiscalia va deixar clar, finalment, que no frenarà la llei fins que no consti en un registre oficial.

Maza, que també serà aquest dijous a Barcelona, ha arribat a Palau poc abans de les 17:30 hores i no ha volgut fer declaracions, i tampoc està previst que en facin ni Puigdemont ni Mundó. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, de fet, ha explicat aquest migdia que la reunió s'emmarca dins d'una " visita institucional" en la qual, ha opinat, no es tractaran "assumptes de fons".

La reunió té, però una especial transcendència, ja que també es produeix un dia després que Puigdemont protagonitzés una conferència a Madrid en la qual va plantejar la seva última oferta a l'Estat per pactar un referèndum.