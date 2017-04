El jutge investiga un espoli de 35 milions al Canal d'Isabel II

La compra d'una empresa ruïnosa al Brasil, Emissao Engenharia i Construção, pel Canal d'Isabel II és una de les trames corruptes investigades en l'Operació Lezo, la qual ha provocat la detenció de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González (PP). Aquesta adquisició, aprovada el 2013 quan González ja havia succeït a Esperanza Aguirre, hauria produït un menyscapte per a l'empresa pública d'aigües de 36 milions d'euros, segons la denúncia que van presentar a Anticorrupció els grups de l'oposició a l'Assemblea de Madrid (Podem , PSOE i Ciutadans). La investigació, portada en secret per aquesta fiscalia, s'havia iniciat a l' octubre de 2015, segons fonts de la Fiscalia General de l'Estat.

Els grups polítics denunciants van demanar el passat març que el ministeri públic investigués qui va autoritzar la compra d'aquesta empresa brasilera que, només un mes després de l'adquisició, va passar d'estar valorada en els comptes del Canal de 36 a 10,6 milions. L'any següent el seu valor en els comptes de l'empresa pública reflectia pèrdues de 5,5 milions. L'adquisició d'Emissao es va gestar a través d'una empresa pantalla ubicada a Uruguai anomenada Soluciones Andinas del Agua que el Canal també va adquirir a través d'una de les seves filials, segons els denunciants.

Al llarg d'aquest matí han declarat cinc persones a la causa, la primera operació conjunta entre dos jutjats d'Instrucció (el 5 i el 6) en la història de l' Audiència Nacional. Es tracta de l'actual director del Canal d'Isabel II, Rafael Prieto, la directora de comunicació de la presidenta madrilenya Cristina Cifuentes, Marisa González. El conseller madrileny de Presidència, Àngel Garrido, i la mateixa presidenta ho han fet des dels seus despatxos, on s'hi ha desplaçat personalment el jutge. També ha passat per l'Audiència Nacional el president del Grup Planeta Josep Crehueras.

Entre els detinguts, a més de González, es troba el seu germà Pablo i Edmundo Rodríguez Sobrino, expresident de Inassa, la filial del Canal a través de la qual es va realitzar la compra d'Emissao i Soluciones Andinas del Agua. Rodríguez Sobrino és l'actual conseller delegat de 'La Razón', després que Cristina Cifuentes el destituís del seu lloc per aparèixer en els ' Papers de Panamà'.

El gruix de la causa recau sobre el titular del jutjat central d'instrucció 6, Eloy Velasco, el mateix que investiga el suposat finançament irregular del PP de Madrid destapada pel cas Púnica. El seu col·lega del jutjat número 5, José de la Mata, coordina per la seva banda una peça separada, la relativa a Mercasa, una derivada del cas DEFEX -el suposat cobrament de comissions d'aquesta empresa pública per inversions a l'estranger-. De la Mata investiga els directius que van signar un contracte valorat en 500 milions per crear un mercat majorista (tipus Mercabarna o Mercamadrid) a Angola.

Els delictes inicialment investigats pels dos jutges són els d' organització criminal, prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, frau, falsedat documental i corrupció en els negocis.