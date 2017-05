En marxa la cimera de partits al Palau de la Generalitat per abordar el referèndum unilateral

En marxa la cimera al Palau de la Generalitat, convocada aquest cap de setmana pel president, Carles Puigdemont, per tal d'abordar el referèndum unilateral. Després de la conferència a Madrid de Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, i que el president espanyol, Mariano Rajoy, digués no a negociar una consulta pactada -per carta-, el Govern creu que la via pactada està esgotada.

Quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda, han arribat el president, el vicepresident, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, al Palau de la Generalitat. Després, la resta de dirigents de les formacions polítiques: el líder de Demòcrates, Antoni Castellà; els representants de Junts pel Sí, Jordi Turull i Lluís Llach; la diputada Anna Gabriel i la portaveu del Secretariat Nacional Natàlia Sànchez; i el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin. Per part del PDECat, hi assisteix la coordinadora general, Marta Pascal. En aquests moments, els líders convocats ja es troben dins al Palau.

Per compartir l'anàlisi de la situació i un cop les entitats ja han reclamat data i pregunta, Puigdemont ha convocat els partits amb representació parlamentària favorables el referèndum al Palau però el nou partit dels comuns ha declinat assistir-hi. El líder del partit, Xavier Domènech, creu que l'espai on debatre els propers passos del full de ruta és el Pacte Nacional pel Referèndum. Finalment, assisteixen a la cimera del Palau de la Generalitat els representants d 'ERC, el PDECat, Podem, la CUP, Demòcrates de Catalunya, MES i Avancem.

En declaracions abans d'entrar a la trobada, Castellà, Turull i Llach han assegurat que venen a escoltar la proposta de Puigdemont però el líder de Demòcrates ha assegurat que a parer seu s'ha de consensuar la data i la pregunta. Al entrar, el cap de files de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, també s'ha mostrat disposat a "escoltar" el que digui el president i ha assegurat que aquesta reunió "no va en detriment de cap altre", en al·lusió al Pacte Nacional pel Referèndum.

En marxa la cimera de partits al Palau de la Generalitat per abordar el referèndum unilateral / PERE VIRGILI

Aquest matí, s'han reunit les direccions -de forma ampliada- de la majoria de partits convocats per tal de consensuar un posicionament de cara la cimera. El PDECat i ERC, en la roda de premsa posterior, han fet una crida als comuns a participar en la trobada per "escoltar" el diagnòstic del Govern i per oferir la seva visió. Tan la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han assegurat que estan disposades a trobar-se en "altres formats" per mantenir el consens al voltant del referèndum.

Paral·lelament a les reunions dels partits, La Moncloa també ha volgut moure peça. La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocat una roda de premsa d'urgència per valorar la cimera dels partits. "El referèndum no es farà. Farem el que s'hagi de fer" per aturar-lo, ha dit Santamaría, a més de recriminar a Puigdemont que no assisteixi al Congrés a defensar una reforma de la Constitució.