El jutge retira el passaport a Joan Coma

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha decidit retirar el passaport al regidor de la CUP de Vic Joan Coma i obligar-lo a comparèixer davant l'Audiència Nacional sempre que se li sol·liciti. Coma ha declarat aquest matí durant una hora davant del magistrat per un presumpte delicte de sedició.

El regidor de la CUP ha abandonat l'Audiència Nacional poc després de les 13.00 hores. En declaracions als mitjans, Coma ha afirmat que es tracta d'" un episodi més del caràcter antidemocràtic" de l'Estat, i ha reivindicat el "dret a exercir la desobediència davant de qualsevol llei injusta". Alhora, ha constatat que estem davant d'un "Estat antidemocràtic" i ha demanat l'ajuda dels "no independentistes i de la resta de pobles d'Espanya". "Seguirem aplicant la lògica desobedient", ha conclòs.

En la interlocutòria en què decreta les mesures cautelars, el jutge afirma que hi ha indicis de delictes de rebel·lió i sedició "així com altres possibles delictes connexos". Una bona part de la declaració ha versat sobre la frase "per fer la truita primer caldrà trencar els ous", per la qual el fiscal ha preguntat insistentment, segons ha relatat l'advocat de l'acusat, Benet Salellas. El fiscal estava especialment interessat a saber "a què es referia" Coma quan parlava d'ous, de truita i de trencar, ha afegit el lletrat i diputat de la CUP al Parlament.

Els fets que se li imputen a Coma parteixen de la votació d'una moció de suport a la resolució de desconnexió del Parlament del 9 de novembre del 2015 votada al consistori el desembre d'aquell mateix any. "Per fer una truita primer s'han de trencar els ous", va declarar aleshores Coma. Les paraules li van costar la denúncia del regidor d'ultradreta Josep Anglada, que va donar inici al procediment.

La Policia Nacional ha obligat la quarantena de persones que aquest matí donaven suport a Coma davant l'Audiència Nacional a desplaçar-se uns metres, fins a l'Starbucks del carrer Génova, molt a prop de la seu del PP a Madrid. Ahir a les 22.00 hores va sortir de Vic un bus solidari en direcció a la capital espanyola per donar suport al regidor cupaire, detingut hores abans pels Mossos d'Esquadra.

Entre les persones que s'han desplaçat fins a Madrid hi ha les diputades de la CUP Eulàlia Reguant, Anna Gabriel i Mireia Boya, a més de l'exdiputat David Fernàndez. Els manifestants han exhibit pancartes amb els lemes "Ni un pas enrere","Llibertat Joan Coma" o "Si ens toquen a un ens toquen a totes", i han estats identificats per la policia, que els ha demanat el DNI.

540x306 Una quarantena de persones donen suport a Joan Coma prop de l'Audiència Nacional, on avui ha de declarar Una quarantena de persones donen suport a Joan Coma prop de l'Audiència Nacional, on avui ha de declarar

El jutge Ismael Moreno va ordenar la detenció de Coma ahir, dimarts, per haver-se negat a declarar en l'anterior citació per un delicte de sedició. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ARA, Moreno imputa "delictes contra la forma de govern", que emanen del codi penal franquista del 1973, segons ha denunciat l'advocat de Coma i diputat de la CUP Benet Salellas.

540x306 L'advocat i diputat de la CUP Benet Salellas en la seva arribada a l'Audiència Nacional, on avui ha de declarar el regidor de Vic Joan Coma L'advocat i diputat de la CUP Benet Salellas en la seva arribada a l'Audiència Nacional, on avui ha de declarar el regidor de Vic Joan Coma

Al carrer, entre la quarantena de persones que s'han concentrat en suport a Coma, a més de les diputades i diputats cupaires, hi havia representants d'ERC i del PDECat.

L'exportaveu de la CUP al Congrés David Fernàndez ha denunciat que el jutge "abusa del seu poder" en la detenció de Coma i ha considerat que és ell i l'Estat els que s'han d'explicar, i no el regidor de l'Ajuntament de Vic.