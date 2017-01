El portaveu del Parlament europeu renya Ramon Tremosa per Twitter

Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, ha renyat publicament Ramon Tremosa, eurodiputat del PDECat, i l'ha acusat de "manipular la realitat".

Tremosa havia dit que el PP a través del nou president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, havia decidit contraprogramar la conferència que aquest dimarts faran a Brussel·les el president Carles Puigdemont i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva, amb un acte amb ambaixadors a la mateixa hora. Duch li ha respost via Twitter que aquest acte es fa anualment i estava convocat des del desembre.

Amadeu Altafaj, representant de la Generalitat a la UE, ha mirat de posar pau amb una intervenció diplomàtica.

. @aaltafaj @ramontremosa Raó de més per no manipular la realitat. No és bona tarja de presentació i no cal. #factcheck