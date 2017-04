Unió, condemnada per lucrar-se dels diners d'una fundació afí

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Unió Democràtica per haver-se lucrat amb 178.000 euros de la Fundació Catalunya Territori, afí a la formació política. Segons la sentència, el partit hauria rebut diners dels exresponsables d'aquesta entitat, que també li va perdonar altres despeses. Font properes a Unió expliquen que el partit ja va dipositar la fiança que li demanava la justícia per fer front a futures responsabilitats penals i que amb això es retornaran els diners desviats.

Aquesta és la segona vegada que els tribunals conclouen que Unió es va finançar de manera irregular. Al partit ja el van condemnar també per beneficiar-se de subvencions públiques que havien de servir per fer cursos per a aturats, en el cas Pallerols.

A banda d'Unió, el tribunal ha condemnat als exresponsables de la Fundació a entre sis mesos i quatre anys de presó.