La llei de transitorietat jurídica contemplaria declarar la independència si no hi ha referèndum, segons 'El País'

La llei de transitorietat jurídica contemplaria una declaració unilateral d'independència si l'estat espanyol impedeix la independència, segons publica 'El País'. Segons el diari, la norma, que és la que ha de regular la transició nacional de Catalunya cap a un estat independent, estableix que "si l'estat espanyol impedís de manera efectiva la celebració del referèndum, aquesta llei entrarà en vigor de manera completa i immediata quan el Parlament constati aquest impediment".

La llei també dedica un apartat complet a la regulació del referèndum i també estableix quina seria la pregunta: "Vol que Catalunya sigui un Estat independent d'Espanya?". La norma també assenyala que una majoria de vots a favor, sense límit mínim de participació, convertiria la decisió com a vinculant.

Segons el diari, la llei de transitorietat jurídica també contemplaria apropiar-se de totes les causes que afecten Catalunya i que estan ara en mans de l'Audiència Nacional o del Tribunal Suprem espanyol, i també arxivar o anul·lar "les processos penals contra investigats o condemnats per conductes que busquessin un pronunciament democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d'un nou Estat de manera democràtica i no violenta", com per exemple, els processos que han afectat l'expresident de la Generalitat, Artur Mas; els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, o també els que afecten els membres de la mesa del Parlament. La norma també estableix que el cap de Govern seria qui nomenés el president del nou Tribunal Suprem.

L'objectiu de la llei de transitorietat jurídica és el marc legal que ha de permetre a la Generalitat convocar el referèndum i que ha de dotar i habilitar les institucions públiques catalanes de les eines per "exercir el dret a l'autodeterminació". En l'article primer del text, fet públic fa uns mesos, es definia Catalunya com una "república de dret, democràtica i social" i s'establia com a objectiu garantir "la màxima seguretat jurídica en la transició a la independència".

Segons el diari, en el text també es defineix com seria possible obtenir la nacionalitat catalana, quines lleis espanyoles continuarien en vigor i quines deixarien d'estar-ho, quina seria la destinació dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat que resideixin a Catalunya o què passaria amb els serveis públics i immobles propietat de l'Estat espanyol.

El sobiranisme ha guardat hermèticament durant aquests mesos la llei de transitorietat jurídica. De fet, després de la publicació del contingut per part d' 'El País', el diputat i portaveu de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha sortit immediatament a desmentir-ne el contingut a través de Twitter: