El vicepresident del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis, escenifica el seu suport al referèndum

Després que el vicepresident del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis,(Syriza) signés el passat 4 de març el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, avui Catalunya En Comú ha escenificat el suport del dirigent de Syrisa al referèndum. Papadimoulis és, juntament amb l'austríaca Ulrike Lunacek, un dels 14 vicepresidents de la cambra i, per tant, el càrrec electe europeu de més rang que ha fet pública la seva adhesió al manifest. El dirigent grec ha reclamat una «sortida política democràtica per a Catalunya perquè els catalans puguin exercir el dret a decidir». El vicepresident ha recordat que "la gran majoria dels catalans volen un referèndum" i ha instat a obrir "negociacions" des d'una "mentalitat oberta" per trobar "solucions intel·ligents" al procés sobiranista.

Per aquest motiu, ha insistit que cal acabar amb «la lluita política» i apostar pel «diàleg» per acabar amb la situació de bloqueig que imposa el govern espanyol. El coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha agraït el suport del vicepresident europeu al referèndum subratllant que «és un dels més importants que tenim a favor del dret a decidir». El diputat al Congrés ha posat com exemple el suport del polític grec per «seguir treballant per acumular forces davant el bloqueig de Rajoy». En aquest sentit, ha anotat que «creixen els suports al referèndum a Europa, però també a l’Estat, on un terç dels diputats al Congrés avala el dret a decidir». Domènech ha afegit que «seguirem treballant per ampliar aquest espai i per fer fora el PP del poder».

Posicionament al juliol

Després que la direcció de Podem avalés ahir un nou 9-N, Domènech ha avançat que la primera setmana de juliol el partit adoptarà un posicionament al voltant del referèndum unilateral. Tanmateix ha matisat que no serà «una proposta finalista» perquè encara «queden molts elements per conèixer com ara fins a quin punt pot ser un referèndum efectiu, si interpel·larà tota la ciutadania de Catalunya, si inclou la protecció dels treballadors públics i quin serà el paper dels Mossos d’Esquadra». En qualsevol cas, ha deixat clar que «davant la política repressiva de l’Estat hi ha legitimitat per exercir desafiaments democràtics, però s’ha de fer bé, amb una proposta per avançar acumulant forces».