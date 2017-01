Afectacions de trànsit fins a finals d’estiu a Balmes amb Rosselló per obres a l’estació de Provença

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat aquest diumenge que l’encreuament entre els carrers de Balmes i Rosselló patirà restriccions de trànsit a partir del dimarts 10 de gener i fins a finals d’estiu com a conseqüència de les obres d’ampliació a l’ estació d’FGC de Provença. En concret, al carrer de Balmes s’elimina el carril costat Besòs i s’ocupa una part de la vorera a l’altura de l’estació.Quedaran 3 carrils operatius per al trànsit rodat.

Pel que fa al carrer de Rosselló, s’afectaran 2 carrils costat mar, un d’aparcament i un de circulació, i la totalitat de la vorera. Paral·lelament, s’habilitaran encaminaments a la calçada per desviar els vianants. Quedaran només 2 carrils oberts al trànsit de vehicles. Cap la primavera, es recuperarà part de la vorera afectada, mentre que es mantindran ocupats els dos carrils de la calçada fins al final de l’obra.

Les obres a l’estació d’FGC de Provença consisteixen en l’eixamplament de l’andana en sentit Sarrià de tres a vuit metres, en el tram més proper al vestíbul de Rosselló. L’actuació, que té un cost de 6,2 milions, servirà per ampliar la capacitat de l’andana, que concentra un volum elevat d’usuaris, sobretot en hores punta. També es millorarà l’accessibilitat, amb una nova entrada a la part ampliada de l’andana, amb escales fixes i ascensor, que millorarà els fluxos de mobilitat i evitarà l’acumulació de viatgers que es dóna ara. Finalment, inclou dues noves sortides d’emergència, una al xamfrà de Balmes amb Rosselló, i l’altra al carrer Rosselló, així com la modificació de part del vestíbul per accedir a les noves escales i ascensor.