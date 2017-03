L'Ajuntament preveu que les obres de transformació de la Rambla comencin el 2019

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un concurs internacional per definir la transformació de la Rambla. Una convocatòria que servirà perquè el govern municipal triï l' equip interdisciplinari que haurà de dissenyar les estratègies d'actuació i el projecte d'urbanització de la Rambla. L'objectiu és, en paraules de Gala Pin, la regidora de Ciutat Vella, " recuperar la Rambla pels barcelonins i els veïns".

Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, va assegurar que treballen amb la previsió de comptar amb un equip guanyador aquest estiu perquè pugui elaborar un projecte de cara a la tardor de 2018 i començar les obres a principis de 2019. El cost del projecte, d'acord amb la responsable d'Urbanisme, serà d'uns 661.000 euros, mentre que la direcció de l'obra tindrà un pressupost de 892.000 euros. Amb tot, Sanz va assegurar que, de moment, no hi ha cap partida consensuada pel que fa a l'execució efectiva de les obres.

El concurs, d'acord amb Pin, valorarà l'experiència de l'equip, la seva proposta metodològica, així com la referida a la participació ciutadana.

"És molt imporant abordar aquesta transformació des de diferentes perspectives i més enllà de la pura transformación física", va asegurar la regidora de Ciutat Vella. En aquest sentit, Pin explica que no només es demana un projecte d'urbanització, sinó que es " reclamen diferents plans estratègics que tenen a veure amb el turisme, la mobilitat, la cultura, el patrimoni i l'espai públic". Plans que haurien d'abordar la relació entre la passejabilitat i la mobilitat, els usos turístics i els quotidians, així com els públics i els residencials.

Per això, Pin considera que un dels aspectes claus és comptar amb un equip transversal que faci una intervenció integral des de diferents disciplines com la sociologia, l'ecologia, l'arquitectura i la geografia. La transformació estarà determinada pels plans d'usos i de patrimoni de Ciutat Vella, així com el d'inspeccions i el d' Ordenació de la Rambla, que limita el nombre de parades de flors i de quioscos de premsa i exclou els quioscos de records i productes artesans.

"Volem que la Rambla torni a ser un element identitari pels barcelonins", va explicar Daniel mòdol, regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, durant l'acte de presentació del concurs per al projecte de transformació.

El president de l'entitat Amics de la Rambla, Fermí Villar, ha subratllat que aquest concurs era una condició que havia posat el PSC, i ha mostrat la seva decepció per l'ajornament de la intervenció. Al seu parer, "es podria fer el mateix amb una mica més d'agilitat en el calendari", segons ha informat l'agència ACN. De fet, ha indicat que hi ha actuacions que es desprenen del pla especial que ja es podrien portar a terme per contrastar amb la "galleda d'aigua freda" que ha suposat el calendari.