Allau de demanda a les escoles innovadores

Compte enrere per a una de les situacions que més nervis generen als pares novells: la preinscripció escolar. Des de fa uns anys, les escoles innovadores de Barcelona s’estan convertint en les més desitjades del ball i estan aclaparades per la demanda. “Ens sentim desbordats amb les peticions i veiem que hi ha una obsessió per anar a les escoles innovadores”, apunta la directora de l’Escola Fructuós Gelabert, Anna Micaló, que afegeix que hi ha certa gent “que fa de tot per poder entrar-hi”.

Situada enmig de la Dreta de l’Eixample, la Fructuós Gelabert és una escola de dues línies -des de P3 fins a sisè- que treballa per projectes, no fa servir llibres de text i pràcticament no posa deures. Ofereix un total de 50 places per a P3 i, per al curs que ve, 20 ja estan reservades per a germans. Al voltant de 470 persones han visitat l’escola durant les jornades de portes obertes. “És evident que no tothom s’hi inscriu i moltes famílies no posen el Fructuós Gelabert en primera opció perquè creuen que no entraran”, apunta la directora, que afegeix que estan vivint aquest augment superlatiu de la demanda “amb preocupació”. Per a Micaló, “totes les escoles estan intentant orientar-se en aquesta línia i estan treballant intensament per canviar”, i considera que a la Fructuós Gelabert “no són tan fantàstics”. “Com tothom, hi ha coses que fem molt bé, però d’altres que no”, insisteix. La directora, però, té l’esperança que la situació variï aquest any. El curs que ve hi haurà un total de sis escoles noves a Barcelona, tres de les quals a l’Eixample. Estaran situades al carrer Roger de Flor, al carrer Cartagena i a l’espai de la Model. Al districte de Gràcia es crearà una escola, i al districte de Sant Martí es crearà l’Escola Flor de Maig, provinent dels dos grups addicionals de P3 de l’Escola Llacuna del Poblenou. Al districte de les Corts es crearà l’Escola Anglesola, en transició amb l’Escola Ausiàs March, que el curs vinent no oferirà classes de P3 però sí de la resta de cursos. Per a la vicepresidenta del Consorci d’Educació, Laia Ortiz, es tracta “d’un creixement sense precedents en l’oferta pública” a Barcelona.

Una de les escoles estrella en innovació de Barcelona és la dels Encants. Situada a tocar de la plaça de les Glòries, barreja els alumnes en tres comunitats: els petits (P3, P4 i P5), els mitjans (1r, 2n i 3r) i els grans (4t, 5è i 6è), i s’organitzen per ambients. Aquest any han rebut al voltant de 300 famílies a les portes obertes -ho comptabilitzen per famílies i no per persones-, de les quals aproximadament un 90% estan interessades en P3. Es tracta d’una escola de dues línies amb 50 places disponibles, de les quals 18 ja estan ocupades per germans.

Famílies seguidores del model

Tot i que la gran majoria de famílies que han visitat l’escola són dins de la zona d’influència, hi ha un petit percentatge que no disposa dels punts de proximitat. Segons la directora de l’escola, Agnès Barba, a moltes els atrau el model, però també hi ha un gruix de famílies a qui “els fa por”. “L’any passat ens trucaven demanant si els recomanàvem posar la nostra escola com a primera opció o per saber quantes preinscripcions havíem rebut”, explica Barba.

Amb la creació de les noves escoles el curs vinent, Barba es mostra “més tranquil·la”. “Al costat nostre s’obre una escola nova de tres línies, i les persones que la gestionaran venen del nostre projecte”, explica la directora, que afegeix que se senten “més còmodes perquè qui no entri als Encants tindrà una opció que s’hi assemblarà força”. El curs passat van quedar sense plaça al voltant de 150 persones.

En una situació similar es troba l’Escola l’Univers, situada al barri de Gràcia. “Ja fa uns cursos que ens trobem que la demanda supera amb escreix l’oferta inicial”, apunta la directora de l’Escola l’Univers, Cristina Fraga, que es mostra satisfeta que el projecte “sigui valorat i reconegut per les famílies”. En aquest sentit, celebra el suport “al projecte jove que es va iniciar fa vuit cursos amb la il·lusió i compromís de tot l’equip”.

No obstant això, entén que per a les famílies “el procés de preinscripció sigui un moment de preocupació quan valoren les possibilitats de poder accedir a l’escola desitjada”. El cas és que, inicialment, a les jornades de portes obertes d’aquest any van oferir 2 dies. Amb la demanda registrada, van haver de fer 3 sessions, i hi van anar un total de 512 persones. L’any passat, per una oferta inicial de 50 places, van rebre 115 sol·licituds.

Esperant les noves escoles

Un altre dels barris de Barcelona amb més demanda de places en escoles innovadores és el Poblenou. Segons la directora de l’Escola Fluvià, Anna Trabal, ja fa entre 3 i 4 anys que n’han notat un augment notable. Davant l’elevat nombre de peticions, han hagut d’organitzar una tercera jornada de portes obertes. De moment, ja han visitat l’escola 330 persones.

Per a Trabal, aquest canvi de tendència respon bàsicament a l’actitud de les famílies. Creu que fa anys que han augmentat la seva implicació amb l’educació escolar. “Abans delegaven molt i creien que a l’escola havíem de fer-ho tot”, apunta la directora de l’escola, que reivindica que l’ideal és que hi hagi “un clima de confiança mutu”. En aquest sentit, expressa que a les escoles han entès que “s’han d’obrir les portes als pares durant tot l’any”.

Precisament, un grup de famílies van constituir l’any passat la Plataforma de Famílies Sense Places per reclamar que els seus fills entressin a una escola innovadora. Segons apunta la portaveu, Romina Pérez, ara estan a l’expectativa de saber què passarà aquest curs amb l’augment de places de les noves escoles. “El que tenim clar és que seguirem demanant places per a tothom i que lluitarem contra els bolets”, conclou.