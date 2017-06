Arresten un conductor drogat per atropellar i matar un ciclista i fugir

651x366 Un grup de ciclistes circula per la N-332 en un tram proper on un conductor drogat hauria mort un altre ciclista aquest matí / EFE/NATXO FRANCÉS Un grup de ciclistes circula per la N-332 en un tram proper on un conductor drogat hauria mort un altre ciclista aquest matí / EFE/NATXO FRANCÉS