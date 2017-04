Barcelona acollirà una nova delegació del Laboratori Europeu de Biologia Molecular

Barcelona acollirà la sisena delegació del reputat Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL). La subseu, que s'ubicarà al Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona (PRBB), comptarà amb vuit grups de recerca orientats a la biologia de teixits, d'òrgans i a l'estudi d'estructures multicel·lulars, disciplines clau per avançar en la investigació del càncer, les malformacions congènites i les malalties que afecten el sistema immunològic.

Iain Mattaj, director general de l'EMBL , ha explicat que gràcies a l'ús de les tecnologies d'imatge i modelatge de malalties més avançades es podrà obtenir informació complexa en 4D sobre teixits i òrgans per aportar solucions a la investigació mèdica.

El nou EMBL, que començarà a funcionar abans que acabi l'any, comptarà amb un pressupost de 16 milions d'euros procedents d'aquesta institució de recerca pública que té el seu quarter general a Heidelberg, Alemanya. El govern espanyol també hi destinarà 15 milions d'euros més fins al 2022, i la Generalitat cedirà l'espai, de 800 metres quadrats i situat al quart pis del PRBB, i es farà càrrec de les despeses de manteniment.

Carmen Vela, secretària d'estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, ha explicat durant l'acte de presentació de la futura delegació que els prop de 120 investigadors que conformaran els equips de recerca treballaran durant un màxim de nou anys, cinc d'inicials i quatre de prorrogables, en els projectes triats per la direcció. Un període després del qual, ha precisat, es triaran altres equips perquè duguin a terme la seva recerca durant el mateix període.

"Es tracta d'investigadors joves que es troben en el millor moment de les seves carreres", ha precisat Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca del govern català. Els equips, ha explicat Mattaj, col·laboraran tant amb investigadors d'altes delegacions de l'EMBL com d'altres institucions. De fet, tant Mattaj com Navarro han destacat que la col·laboració entre el laboratori europeu i el Centre de Regulació Genòmica (CRG), que també està ubicat a l'edifici del PRBB, ha influït molt en la tria de Barcelona com a nova seu.