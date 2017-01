Barcelona vol demostrar a la cavalcada de Reis que és ciutat d'acollida de refugiats

Barcelona, ciutat d'acollida. Aquest és el missatge que es transmetrà durant la cavalcada dels Reis d'aquest any, en què es vol mostrar que la capital catalana "acull amb els braços oberts la multiculturalitat. "Mentre que en altres llocs d'Europa s'aixequen fronteres, Barcelona vol demostrar que és ciutat d'acollida", ha apuntat el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, aquest dimarts, que ha afegit "Barcelona aposta per enderrocar murs i obrir fronteres". La cavalcada tindrà el mateix cost que l'any passat -650.000 euros- i hi assistiran al voltant de 500.000 persones.

Missatges a banda, la novetat de la cavalcada d'aquest any és que els tres reis estrenen carrosses. Es tracta de vehicles amb escenografies inspirades en els respectius països d'origen dels reis. La carrossa del rei Melcior representarà un jardí inspirat en l' Alhambra de Granada i la decoració tindrà com a referent la ceràmica del món àrab. La del segon rei, -el Gaspar-, està inspirada en "la sobrietat dels jardins japonesos" i la de Baltasar representa la màscara d'un animal, inspirada en la cultura iconogràfica africana.

El mateix dispositiu de seguretat

Mentre que Madrid ha augmentat les mesures de seguretat per la cavalcada, -ha prohibit la circulació de camions de més de 3.500 quilos des d'aquest dimarts fins dijous-, Collboni ha assegurat que Barcelona farà el desplegament habitual.

La cavalcada no innovarà amb el recorregut. Com cada any, començarà a les 18 hores a l'avinguda Marquès de l'Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc. És a dir, farà un total de 5 km de recorregut. Durarà una hora i comptarà amb 1.200 participants (ballarins, actors, etc.) i més de 300 voluntaris. L'espectacle es dividirà amb 12 grans blocs i tindrà 1 km d'espectacle itinerant.

Els caramels, al final

L' alcaldessa, Ada Colau, lliurarà a les 16.30 hores la clau de la ciutat a Melcior, Gaspar i Baltasar, que arribaran a bord del seu pailebot Santa Eulàlia al Moll de la Fusta, on els patges Gregori, Estel i Omar faran de mestres de cerimònies des de les 16.15 hores.

Com ens els últims anys, els caramels no es llançaran des de les diferents carrosses dels reis, sinó que es farà exclusivament des dels últims vehicles de la rua. L'últim bloc estarà format per carrosses convertides en fàbriques de llaminadures i seran els únics vehicles des dels quals es llançaran els caramels -tots aptes per celíacs- .