Barcelona desencalla la transformació de Can Batlló

L’Ajuntament de Barcelona ha desencallat la reforma del recinte industrial de Can Batlló amb una inversió de més de 50 milions d'euros i l'objectiu "que no acabi en l'oblit", en paraules de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. El govern municipal tramita una modificació del pla general metropolità per a Can Batlló que es va aprovar fa 10 anys, i amplia, per exemple, la superfície de zona verda que hi haurà a l'antic recinte industrial.

També es guanya espai en equipaments, fruit del conveni signat amb la Generalitat per fer arribar la Línia 10 del metro a la Zona Franca a canvi de l'adquisició dels bocs 2 i 4 de l'espai fabril i cinc solars de l'àmbit Can Batlló-Magòria, que passen a ser de titularitat municipal.

Espai per a l'economia social i solidària

Entre els projectes que es preveuen en aquests espais, destaca la creació de Coòpolis, una cooperativa per fomentar l'economia social i solidària, una iniciativa que Colau ha lloat perquè segueix la línia de l'ànima de Sants, "on el teixit associatiu és molt fort". L'alcaldessa de Barcelona també ha destacat la construcció de més de 1.400 habitatges, 500 dels quals de protecció oficial, o la construcció de la nova Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), les obres de la qual començaran aquest mes.

Quedarà pendent la reforma de la nau central de Can Batlló. De moment, l'Ajuntament es plateja centralitzar-hi l'arxiu municipal de la ciutat, ara dispers en diverses localitzacions. "Seria un espai obert, on hi podrien haver altres usos culturals i veïnals", ha assenyalat la regidora de Sants, Laura Pérez.

En total, els 139.200 m2 de la reforma es reparteixen en 60.000m2 de zona verda i espais lliures; 8.300 de xarxa viària; 40.700 d'equipaments, 27.800 d'habitatges i 1.800 per a habitatge dotacional.