Barcelona aplicarà una renda mínima experimental de 400 euros

Un miler de llars de l'eix Besòs de Barcelona es beneficiaran a partir de setembre d'una renda mínima d'entre 400 i 525 euros, la quantitat que calcula l'Ajuntament que és necessària per viure a la ciutat, habitatge a part. La tinent d'alcaldia de Drets Socials del consistori, Laia Ortiz, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'una prova pilot que comptarà amb un finançament estimat de 13 milions d'euros, dels quals 4,85 els aporta directament la Unió Europea. L'aportació europea correspon a un premi que l'octubre passat la Unió Europea va concedir a Barcelona per posar en marxa aquesta renda municipal d'inclusió, batejada amb el nom de B-MINCOME. "Barcelona va sortir premiada, reconeguda i finançada", ha celebrat Ortiz.

Durant els propers dos anys, un total de 1.000 llars dels barris que conformen l'eix Besòs rebran una ajuda econòmica que, combinada amb diferents polítiques d'inserció sociolaboral, permetran estudiar científicament quina és la millor manera d'atorgar-se. Així, les llars participants es dividiran en diversos grups. Algunes rebran l'ajuda condicionada a un procés d'inserció laboral, mentre que d'altres no tindran aquesta condició. També hi haurà un grup que tindrà l'ajuda limitada en topalls, segons si ja es rep algun ingrés o si es treballa, mentre que d'altres podran compatibilitzar la subvenció amb una feina. En cas d'existir limitacions, les prestacions es reduiran en la mateixa quantitat en què la llar obtingui ingressos addicionals. Les ajudes, en tot cas, seran per persona. L'objectiu de l'Ajuntament, doncs, és experimentar i intentar esbrinar quina modalitat resulta més efectiva i eficient a l'hora de sortir de la pobresa o inserir-se socialment.

Les 1.000 llars beneficiàries seran escollides mitjançant un sistema aleatori estratificat. La selecció es farà entre usuaris dels centres de serveis socials, del Servei d'Inclusió Social (SIS), receptors del fons 0-16 o bé participants del programà Làbora. Entre les condicions prèvies per accedir al programa, més enllà de viure en un dels deu barris de l'eix Besòs –districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris–, cal que faci dos anys que s'estigui empadronat a Barcelona. A més, cal que almenys una de les persones tingui entre 25 i 60 anys, ja que un dels objectius del B-MINCOME és "avaluar la importància dels incentius externs per accedir al mercat del treball".