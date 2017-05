Barcelona prohibirà al juny la circulació de segways i patinets a les voreres

La circulació de segways i patinets a les voreres de Barcelona estarà prohibida a partir del mes de juny. El consell del ple municipal ha aprovat definitivament aquest divendres la nova Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, que determina que els patinets elèctrics, les rodes elèctriques o els segways, entre d'altres, han de circular pels carrils bici i s'han de mantenir lluny de les voreres. La normativa també estableix que per raons de seguretat aquest tipus de vehicles no poden ser conduïts per menors de 16 anys. A banda dels carrils bici, els segways i patinets podran circular per rutes especials guiades marcades per l'Ajuntament, com ara a Montjuïc, a la Ciutadela o al Front Marítim.

L'ordenança també obliga a crear un registre d'aquest tipus de vehicles en el cas que s'utilitzin per a activitats econòmiques, com ara el lloguer per a turistes. Aquest registre ha de servir perquè en cas que es cometi una infracció, com ara circular per la vorera, la Guàrdia Urbana pugui multar l'empresa, amb una quantitat d'entre 200 i 500 euros. Els usuaris particulars també podran ser multats mitjançant la identificació per part de la policia municipal.

Tots els usuaris de patinets d'us comercial hauran de portar casc. També ho hauran de fer els que utilitzin un patinet que pugui anar a més de 20 quilòmetres per hora i els usuaris del 'segway'. Els vehicles elèctrics i patinets que s'utilitzin per activitats públiques, turístiques i comercials també hauran de tenir contractada una assegurança.