Barcelona proposa un Bicing amb més bicis elèctriques que funcioni les 24 hores del dia

L'Ajuntament de Barcelona ha plantejat un conjunt de mesures per incrementar l'ús de la bicicleta i intentar que aquest mitjà de transport es converteixi en un mode de desplaçament habitual dels barcelonins. Aquestes mesures inclouen ampliar la cobertura territorial, incrementar el nombre de bicicletes del Bicing i integrar-hi més bicicletes elèctriques, per facilitar els recorreguts de pujada.

Actualment el Bicing compta amb 6.000 bicicletes convencionals i 300 elèctriques. La proposta de l'Ajuntament contempla introduir 700 bicicletes elèctriques més així com la possibilitat d'ampliar el nombre de bicis a 8.000 durant els propers anys.

Aquest pla també inclou millores a la xarxa d'estacions, que el Pla de Mobilitat Urbana espera ampliar amb més estacions mixtes, que serveixin tant per bicis convencionals com per bicis elèctriques. Millorar la seguretat i la integració paisatgística de les estacions també és una de les propostes del govern municipal. Tot i que augmentaria el nombre d'estacions, les del subsòl desapareixerien, i les ja existents seguirien al mateix lloc.

Els PMU també proposa ampliar els horaris del servei, que funcionarien 24 hores al dia els 365 dies a l'any. Per millorar l'ús del Bicing també s'ha proposat la possibilitat de fer una reserva anticipada de la bicicleta de cinc minuts. Els usuaris també podrien escollir entre dues tarifes diferenciades: la de pagament anual i la de pagament per ús, que actualment no existeix. L'accés a la bici es podria fer de tres maneres diferents, via una targeta intel·ligent, un telèfon intel·ligent amb tecnologia NFC o l'aplicació mòbil.

10 anys del Bicing

El passat mes de març el Bicing va complir deu anys del seu funcionament. Actualment aquest servei registra 14.254.400 usos anuals i una mitjana de 7,5 usos per bicicleta al dia. Des que va entrar en servei, l'any 2007, s'han realitzat 121.937.588 viatges i la xifra de quilòmetres acumulats suma un total de 256.068.934. Les tres estacions més utilitzades són les del carrer Bonavista, la de La Rambla i la de la plaça Universitat.