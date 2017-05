Barcelona vol transformar de dalt a baix l'escola bressol

L'Ajuntament de Barcelona vol transformar de dalt a baix la manera com l'escola bressol funciona a la ciutat. A partir d'aquest divendres, el consistori inicia un debat ciutadà per analitzar com "actualitzar" els serveis educatius per als infants d'entre 0 i 3 anys. Entre els elements que el govern d'Ada Colau proposa canviar hi ha els horaris o les ràtios. "L'educació dels 0 als 3 anys és un emblema d'innovació a Barcelona, i per això és important que la repensem i la revisem", ha assenyalat en roda de premsa la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

De moment, el govern no ha entrat en el detall dels canvis que es podrien efectuar, i sobre els horaris només ha assenyalat que podrien "flexibilitzar-se" les franges per adaptar-les millor al dia a dia de les famílies. En cap cas, però, ha recalcat Ortiz, suposarà ampliar els horaris. "No es tracta que els nens estiguin 12 hores a l'escola bressol", ha detallat. Pel que fa a les ràtios, el comissionat d'Educació, Miquel Àngel Essomba, ha explicat que es tractaria de "millorar-les".

El govern municipal ha deixat clar que en cap cas es planteja que l'escola s'avanci als dos anys, tal com temen algunes llars d'infants. De fet, el govern d'Ada Colau proposa construir 10 noves escoles bressol municipals a la ciutat fins a l'any 2019. "La proposta d'avançar l'escola als dos anys parteix d'una idea que no compartim, que defensa que més anys d'escolarització suposen una millor educació", ha assenyalat Essomba, que ha subratllat que l'important és "la qualitat, i no la quantitat" dels anys que els nens passen a l'escola.

Les propostes en què es basa l'Ajuntament

El punt d'arrencada per decidir com cal modificar tota l'oferta municipal serà aquest divendres 12 de maig, quan començaran les primeres jornades 'Impulsem petita infància: reduïm les desigualtats socials entorn la franja 0-3', en què experts, professionals del sector, entitats i famílies començaran el debat sobre quines són les millors opcions per atendre la petita infància de la ciutat. Això, ha subratllat Laia Ortiz, inclou "repensar les escoles bressol, però també aquells serveis complementaris que han anat sorgint fruit de les necessitats socials, com els espais familiars o els espais de criança, entre d'altres".

Les jornades partiran d'un document de propostes fet d'acord amb les entrevistes personalitzades a 30 professionals, experts, sindicats i famílies. En una segona fase, l'Ajuntament crearà també diversos grups focus de treball i habilitarà també una plataforma digital on la ciutadania en general podrà enviar les seves aportacions. Aquestes són les bases fruit de les entrevistes que seran el punt de partida de l'Ajuntament:

Ubicar en aquests centres més espais familiars i serveis similars, utilitzar aquests centres per fer activitats infantils de cada barri, ubicar punts d’assessorament, entre els quals, assessorament pedagògic a les famílies amb nens d’entre 0 i 3 anys, o complementar l’acció socioeducativa a la infància amb connexions amb els serveis socials i de salut.

Establir uns horaris més flexibles i menys rígids de les escoles bressol municipals per cobrir millor les necessitats de les famílies i contribuir a l’equitat de gènere en l’accés al mercat laboral.

Revisar el sistema de ràtios a les EBM per tal de millorar l’atenció educativa dels nens i nenes, trencar amb la rigidesa d’un nombre fix d’infants per educadora o educador. També, buscar un sistema de ràtios que permeti garantir la plena qualitat en l’atenció de nens i nenes amb necessitats especials d’educació.

Millorar els criteris d’admissió dels infants revisant els criteris actuals, alguns dels quals, caducats, i introduir nous criteris que responguin més a la realitat social actual, com tenir en compte la feina dels progenitors.

Consolidar el sistema de tarifació social.

El document de propostes assenyala també la necessitat d’articular conjuntament l’atenció als infants menors de 3 anys i aquells que són a la franja 3-6 anys. Per això, marca una sèrie de propostes en referència al conjunt de la ciutat:

Elaborar el Projecte socioeducatiu en relació amb la petita infància de la ciutat, donant intencionalitat educativa (transmissió de valors i coneixements) a tots els serveis i polítiques que es refereixin a la petita infància i definint el paper de les escoles bressol com a factor clau d’aquest projecte.

Construir 10 noves escoles bressol municipals a la ciutat fins a l’any 2019, amb espais que permetin incloure altres ofertes socioeducatives diferents de les escoles-bressol, com són els espais familiars.

Definir uns criteris comuns d’acreditació i avaluació de totes les ofertes socioeducatives dirigides que es facin a la ciutat per tal de regular, entre altres qüestions, les subvencions que els atorguen o puguin atorgar les administracions públiques i, en especial, l’Ajuntament.

La idea és que aquest procés de debat professional i ciutadà tingui lloc al llarg de tot el 2017 i sigui a principis del 2018 que l'Ajuntament comenci a aplicar algunes propostes a través de diverses proves pilot.