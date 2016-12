"Som La Bruixa d'Or de la loteria catalana"

A Can Barceló de Campdorà, el bar restaurant de carretera que presumeix de ser el punt de venda de la Grossa "més important i amb més solera" de Catalunya, s'han destapat aquest migdia ampolles de cava i s'ha improvisat una celebració en què tothom sabia que els grans absents serien els agraciats amb el segon premi de la Grossa de Cap d'Any, que ha anat a parar al número 34983.

80 butlletes d'aquest número, premiades amb un total de 2,6 M€, es van vendre a través de la web creada i gestionada pels propietaris del restaurant Can Barceló i van ser adquirits íntegrament 'online' per la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi, amb seu a Barcelona. Campdorà ha repartit així una pluja de milions que no haurà deixat ni el mínim esquitx a aquesta petita població de 200 habitants que forma part del municipi de Girona. Del premi no n'hauran vist ni un cèntim ni els propietaris del bar restaurant, ja que no es van quedar cap bitllet amb aquest número.

"A través de la nostra web venem entre 5.000 i 6.000 números diferents, i mai no ens en quedem un de cada", explica la Núria Barceló, que regenta junt amb la seva germana Marta el bar restaurant. "Ens sap greu que cap veí del poble tingués cap bitllet del número agraciat, però estem molt contents d'haver donat aquest premi", afegia la Núria.

Tot i no assistir a la celebració improvisada a Can Barceló, els membres de la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi s'han posat en contacte per telèfon amb els propietaris del punt de venda gironí, a través del seu president, per donar-los les gràcies i compartir l'alegria. "El president de la penya ens ha comentat que el premi serà molt repartit, perquè gairebé tots els membres van vendre o donar participacions a familiars i amics", explica Carles Serrat, fill de la Núria.

El seu germà Marc va ser qui va decidir, ara fa tres anys, crear la pàgina web autoritzada per vendre la Grossa, que ja és el punt de venda més important d'aquesta loteria i el que reparteix més premis. "Venem a tot el món. Som com La Bruixa d'Or de la loteria catalana", deien ahir la Núria i la seva germana Marta.

El bar restaurant de Campdorà ja era punt de venda físic de la Grossa des de feia anys, però fa tres anys en Marc estava a l'atur i va pensar a crear una web per vendre aquesta loteria també 'online' i ampliar així el negoci. No es equivocar. Aquest any ha venut números per valor de mig milió d'euros. El 95% del que factura el punt de venda de Campdorà és per les vendes a través de la pàgina web.

La Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi ja hi havia comprat 'online' l'any passat i segurament repetiran l'any vinent. "Esperem que aquest premi faci que augmentin encara més les vendes", indica la Núria. "I que ajudi a fer famós el nostre poble", afegeix la Marta. A través de la web de venda de la Grossa de Campdorà cada any s'han repartit premis milionaris, tot i que els queda pendent encara "repartir la Grossa", destaca la Núria.

La Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi forma part de l'espai d'animació del club blaugrana, es va crear l'any 1993 i es defineix com a " cent per cent independentista" i "patriota" i assegura que els seus estendards són "el color blaugrana, la senyera i la Creu de Sant Jordi". Des de fa 10 anys, coorganitza el Memorial Josep Suñol per "reivindicar la figura del president màrtir, afusellat el 1936".