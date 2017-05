Cap de setmana tràgic: tres crims masclistes a Madrid i Múrcia

Cap de setmana negre a l’Estat: tres dones han sigut assassinades per les seves parelles en els últims dos dies. Dos dels crims masclistes es van produir dissabte a Madrid, i l’últim, diumenge a la matinada, a Múrcia.

Un treballador d’una associació per a l’atenció de persones amb trastorns generalitzats del desenvolupament de Múrcia va matar diumenge a la matinada la seva companya, que també hi treballava, i després es va suïcidar. L’assassinat es va fer públic quan una treballadora entrava a la feina per fer-li el relleu. Quan va entrar, va trobar la víctima morta a terra, de cap per avall, sobre un bassal de sang. L’home estava penjat. La treballadora, de 27 anys, va avisar el 112 i va ser atesa després de patir un atac d’ansietat. La víctima tenia 31 anys, estava separada i tenia un fill. L’home, de 48, estava casat.

Els dos treballaven al centre de l’associació ASTRADE per a l’atenció de persones amb autisme. La presidenta de l’organització, María Soledad Guerrero, va condemnar ahir els fets i va recordar que “no hi va haver cap persona amb trastorns de l’espectre autista afectada”. En aquest sentit, va afegir que les famílies creuen que “seria una tragèdia afegida que la societat les relacionés amb comportaments que els són aliens” i que “no han de contribuir a perpetuar falsos estereotips o estigmes”.

També va morir assassinada una dona de 55 anys escanyada dissabte presumptament pel seu marit al districte madrileny de Ciutat Lineal. L’home, de 61 anys i de nacionalitat espanyola, com la víctima, continua ingressat a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, custodiat per la policia.

Va ser el mateix home qui al voltant de les 22 hores va avisar el 112 perquè acudissin al domicili, on la dona estava morta al llit del dormitori amb signes d’estrangulació. Ell sagnava abundantment, després d’haver-se ferit amb una arma blanca a l’abdomen i al tòrax, a l’altura del cor. Quan els efectius sanitaris van arribar al domicili no van poder reanimar la dona i van certificar-ne la mort. L’home estava en estat greu.

El tercer crim masclista del cap de setmana va ser d’una dona de 38 anys i nacionalitat romanesa, a mans del seu home, de 43 anys, a la localitat madrilenya de Collado Villalba. Va ser el presumpte assassí qui va avisar que la seva dona estava morta al seu domicili, emmordassada i lligada. A primera hora de la tarda l’home, de nacionalitat espanyola, va ser detingut, acusat d’assassinat.

11 menors orfes

Es tractava del segon assassinat masclista a la Comunitat de Madrid i el tercer a l’Estat en les últimes 24 hores.Des de l’inici d’any fins a aquest cap de setmana s’han registrat 27 assassinats de dones per violència masclista -set dels qulas a la Comunitat de Madrid-, mentre continua oberta la investigació d’un cas a la localitat gallega de Redondela del 20 de febrer. En aquell cas, es va tractar d’una explosió i posterior incendi en un habitatge, en què van morir una dona i l’home que havia sigut la seva parella, amb el qual tenia un fill en comú. Segons el ministeri de Sanitat i Afers Socials, la violència masclista ha deixat 11 menors orfes fins al 16 de maig.