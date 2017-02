Cau la producció d’oliva i puja el preu de l’oli a granel

La DO Garrigues ja preveia abans d’iniciar la campanya que la producció d’oliva d’enguany no seria tan generosa com la de l’any passat, quan es va arribar als 3,2 milions de quilos. Enguany, la baixa producció, d’uns 2,5 milions a Lleida, i la creixent demanda d’oli del mercat italià han disparat el preu de l’oli a granel. El president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, explica que s’estan fent vendes per sobre dels 4 euros el litre d’oli a granel a Itàlia. Aquests preus feia molts anys que els agricultors de les Garrigues no els veien, segons Dalmau. La falta de pluges ha fet perdre la meitat de la collita a les zones que no disposen de reg de suport. A més, la campanya també ha sigut curta i les gelades tardanes no han ajudat a la recol·lecció. Una producció bona hauria permès recollir sis milions de quilos, una quantitat òptima per al potencial de les finques de la demarcació de Lleida. A la cooperativa de Juncosa de les Garrigues enguany també han tingut una collita molt minsa i han anat venent tot l’oli produït durant la campanya a uns preus bastant més alts que l’any passat: 3,95 euros el litre, mentre que l’any passat anava entre 3,40 i 3,60 euros. “Els preus de l’oli a granel han pujat entre un 15% i un 20%, però ja no en podem gaudir perquè hem exhaurit la producció”, destaca la gerent de la cooperativa, Àngels Araque. Aquesta situació es repeteix a la majoria de cooperatives de la DO Garrigues, que han venut fins al gener tot l’oli a granel destinat a Itàlia i a altres països europeus. A la majoria de cooperatives de les Garrigues ara només tenen oli envasat, que venen a les seves instal·lacions o via internet, i el preu del qual no ha pujat tant com el de granel.

A Espanya la situació és similar i la producció i la cursa alcista dels preus pot ser que no s’hagi acabat. “La qualitat de l’oli és molt bona tot i el poc rendiment que s’ha pogut obtenir a causa de la sequera”, diu Dalmau. El departament d’Agricultura estima per a la campanya 2016-2017 una collita de 133.600 tones d’olives, mentre que la de la campanya anterior va ser de 142.139 tones.