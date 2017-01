La llum dels fanalets independentistes (i d’altres) guia els Reis a Vic

Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat puntuals a la multitudinària Cavalcada de Vic. La polèmica dels fanalets independentistes ha marcat les hores prèvies a la rua i ha acabat traduint-se en un protagonisme indiscutible dels estels.

L'ANC d'Osona triplica la venda de fanalets amb l'estelada arran de la polèmica

És tradició que nens i grans portin fanalets a la Cavalcada de Reis de Vic per guiar Ses Majestats. De fet, la proposta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Vic ni tan sols era nova, ja que els fanalets estelats de l’entitat sobiranista són un element més entre un sector de públic de la rua des del 2012. “No ens l’esperàvem gens, el rebombori, però davants dels atacs hi ha molta gent que ha reaccionat i hem venut més fanalets que no pas els anys anteriors”, explicava al punt de les cinc i poc abans de la sortida dels Reis, Jèss Carol, coordinadora de l’ANC a Osona. La polèmica ha triplicat la venda de fanalets fins al punt que s'ha superat de tros la xifra dels 2.000 articles.

Amb tot plegat, centenars d’estrelles brillen en l’inici de la Cavalcada, encara que el símbol independentista no és l’únic que pot veure’s als fanalets il·luminats per la llum d’una espelma. Hi ha qui ha optat per cenyir-se al disseny clàssic, amb formes geomètriques, dibuixos o animals. Entre el públic algun pare s’ha fet ell mateix el fanalet de manera casolana i no s’hi ha descuidat l’estel de la polèmica. També hi ha qui no té nens però ha volgut venir expressament a Vic a alçar el reivindicatiu i lluminós fanal. “Venim de Tona i normalment portem foc amb teies però, després de tot això, hem comprat fanalets per mostrar-los”, han explicat a l’ARA la Glòria, l’Albert i l’Arnau, un grup de nois joves. “Tirarem més llenya al foc”, han subratllat.

Qui no és el primer any que porta l’estrella catalana al fanalet és el petit Otger. El seu pare, l'Arnau, veí de Vic, n’hi ha comprat un com cada any. “Que no es pensin pas que els fanalets estelats o amb símbols del país s’han inventat ara, sempre hi ha hagut qui en portava aquesta nit”, ha afegit. La Xell Parés, també vigatana, hi ha coincidit. “Avui era imprescindible comprar-ne amb l’estelada, des de dilluns que ens ho hem sentit tot”, ha apuntat.

A molts d’altres, no obstant, la iniciativa els ha semblat fora de lloc. “És la nit dels més petits, no toca enarborar la independència, avui”, ha remarcat l’Ariadna, que hi duu la seva filla, la Paula. Al seu costat, mentre parlava amb aquest diari, una família amb canalla de Manresa no ha deixat de donar-li la raó.

El seguici dels Reis està format per dotze carrosses i una estrella que els obre camí. A més, compta amb uns 800 voluntaris que durant la nit més màgica es converteixen en teiers, tamborers i trompeters, portadors de bústies, de ventalls i fanalets, i repartidors de caramels.

Des dels inicis de la Cavalcada, a la dècada dels 40, la presència del foc de les teies ha estat un dels trets propis dels Reis de Vic. Per això també els patges petits –que no tenen prou força per carregar les teieres- i molts nens i nenes del públic il·luminen sempre el camí dels Reis amb els seus fanalets. I creen, entre qui s’ho mira des de dalt d’un balcó o avui a través de la retransmissió de TV3, la imatge d’una corrua de cuques de llum.

Els 1.500 quilos de caramels que es reparteixen durant el recorregut són aptes per a celíacs. A l’embolcall hi figuren els escuts tradicionals de cadascun dels reis i els seus patges.

Està previst que a les 20.30 h l’alcaldessa, Anna Erra, rebi els Reis a la plaça Major. Ses Majestats accediran llavors al balcó a través d’una escala exterior i tot seguit Melcior adreçarà un discurs als petits i grans que ompliran la plaça. Les previsions són que unes 15.000 persones acompanyin els Reis el tram final de la nit.

D’un dels balcons de la plaça s’hi ha penjat una gran estelada.

La segona Cavalcada de Vic televisada per TV3

L’any 1985 Vic va ser la ciutat en què TV3 va desplegar el primer dispositiu especial per realitzar un programa sobre l’arribada dels Reis, una nit especial en què no va haver-hi polèmica però que els vigatans recorden molt especialment perquè va nevar.

El meteoròleg Tomàs Molina i l'editora del programa 'Info K' del Super3, Laia Servera, presenten la retransmissió d’aquest 2017, a partir de les 19.30 h, que converteix Vic en el focus d’una nit en què, amb estelades o sense, la il·lusió es reflecteix als ulls dels més petits. La polèmica pels fanalets es va desencadenar dilluns. La iniciativa va rebre nombroses crítiques polítiques de partits constitucionalistes com PP i Ciutadans. Va aixecar un gran rebombori a les xarxes socials i el Govern de la Generalitat i, més tard, Òmnium, se n’han desmarcat. Algunes veus autoritzades del món independentista ho han criticat, com el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que va dir que la proposta "grinyola".