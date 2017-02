El grup municipal de CiU canvia el nom a Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates)

El Grup Municipal de CiU va comunicar ahir a l’Ajuntament de Barcelona, en una carta adreçada a l’Alcaldessa Ada Colau, que ha acordat canviar la seva denominació a Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates). El grup que presideix Xavier Trias aposta per aquest nou nom "amb voluntat inclusiva" i no implica cap canvi en la representació atribuïda als seus president, portaveu i portaveu adjunta.



El president del Grup municipal de CiU, Xavier Trias, ha dirigit un escrit a l’Alcaldessa Ada Colau en que li trasllada que, de conformitat amb allò disposat a l’article a l’article 41.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), el grup ha adoptat un acord pel qual es disposa el canvi de l’actual denominació per la de Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates).



Aquest acord s’ha adoptat per majoria, amb nou vots a favor i un en contra, dels 10 integrants del Grup, en una reunió ordinària de la formació celebrada formalment el passat dimecres, 22 de febrer de 2017. De manera progressiva i al llarg de les pròximes setmanes, el Grup anirà adaptant la seva imatge gràfica, papereria i presencia a xarxes socials a la nova denominació.