Ciutadans ordena frenar les mocions per castellanitzar els senyals de trànsit

La direcció de Ciutadans no vol més mocions com la que es va presentar a Esplugues fa poques setmanes per castellanitzar els senyals de trànsit. Per evitar-ho, la cúpula del partit taronja ha enviat un avís per escrit a les agrupacions locals del Baix Llobregat -on algunes volien presentar-ne- perquè no tirin endavant més mocions com aquesta.

Segons ha pogut saber l’ARA, en la instrucció, la direcció argumenta que es tracta d’un tema que va “més enllà de l’àmbit municipal” i que, per tant, s’ha de gestionar des del departament d’acció institucional del partit. Des de la cúpula, però, asseguren que “no hi ha cap consigna concreta”, tot i que admeten que la seva voluntat és “prioritzar les mocions que tenen més opcions de ser aprovades” i posar en un primer pla les que tinguin un caràcter “més social i municipal”.

L’avís ja ha provocat el malestar d’alguns sectors del partit, que creuen que darrere s’amaga una decisió estratègica per evitar polèmiques, que no comparteixen en absolut, perquè consideren que contradiu totalment alguns dels principis que sempre ha defensat la formació: el bilingüisme i el respecte a la llei. Segons fonts consultades per l’ARA, tot i que la instrucció argumenta que cal consensuar amb el departament d’acció institucional aquestes mocions, de moment demana frenar-les i no detalla si més endavant podran acabar presentant-les, encara que algunes agrupacions locals no descarten fer-ho.

Consideren que el canvi de rumb de la direcció no és lògic tenint en compte que la mateixa líder de la formació, Inés Arrimadas, ha afirmat públicament que “no reneguen d’aquesta mesura” i n’ha defensat la legalitat.

Amb la normativa a la mà, la modificació de la llei de trànsit del 2015 obliga a fer servir el castellà en els senyals viaris. “Aquesta legislació vulnera les competències de la Generalitat”, denuncia la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

“La nostra legislació ens insta a utilitzar el català com a llengua normal”, afegeix Franquesa per explicar que la Generalitat defensaria aquests drets tal com ha fet amb el català a les escoles. Per a la directora, es tracta d’una “campanya orquestrada: comencen per una cosa petita, com els senyals, però en realitat és molt important, perquè després en poden venir d’altres”.

La moció d’Esplugues no va acabar prosperant perquè el PSC finalment va donar suport a un altre text d’ERC que s’escudava, precisament, en l’Estatut, que estableix que els senyals de trànsit han d’estar escrits en català. Amb aquestes mocions, Cs sap que es podria allunyar d’abraçar l’electorat de l’antiga Convergència, un dels girs que el partit intenta tirar endavant des de fa uns mesos. La defensa aferrissada del bilingüisme que la formació ha pregonat des dels inicis, però, ha quallat a les bases i ara són elles mateixes les que es queixen que la direcció ho contradigui.