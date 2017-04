Colau vol rescindir el contracte de les obres de Glòries pels retards i els sobrecostos

El govern de l'Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, proposarà dilluns vinent rescindir el contracte de les obres dels túnels de Glòries. La cancel·lació del contracte es votarà en una comissió extraordinària i si s'aprova suposarà aturar les obres de 8 a 12 mesos. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha anunciat aquest dijous en roda de premsa que els retards en les obres són atribuïbles a la constructora, i això dona dret a l'ajuntament a rescindir el contracte.

Segons va informar l'Ajuntament a finals de març, les obres de Glòries acabaran amb almenys un any i mig de retard –19 mesos, en concret– i un sobrecost de gairebé 12 milions d’euros. L’auditoria externa encarregada per l’Ajuntament a petició de la CUP van confirmar que les obres han costat per ara un 19,6% més del preu d’adjudicació, que va ser de 60,1 milions d’euros.

L'opció més barata

L'any 2015, l'empresa adjudicatària va guanyar el concurs gràcies a una rebaixa del 24,3% del preu de licitació que proposava l’Ajuntament, que era de 80 milions. Segons l’informe, aquesta oferta suposava un "risc econòmic rellevant que fa molt difícil el normal desenvolupament de l’obra". Entre les causes del sobrecost, l'auditoria assenyala una "incompleta informació prèvia" sobre les infraestructures ferroviàries existents, que, malgrat tot, el projectista va donar per bona "sense fer comprovacions", de manera que va acabar fent unes "previsions i avaluacions optimistes".

A més, es van detectar també "causes sobrevingudes" que han endarrerit el projecte. Per exemple, no es va tenir en compte que l’horari per fer obres és de 8.00 a 20.00 h i que no es podia treballar durant tot el dia com volia l’empresa, s’han hagut d’enderrocar estructures de formigó de construccions antigues i desplaçar un col·lector. De fet, una de les claus per explicar el desajust del temps i de diners és l’enorme diferència entre els plànols i la realitat que es va descobrir sota la plaça en començar a excavar.