Cues per donar sang en una onada de solidaritat per l'atemptat a les Rambles de Barcelona

Onada de solidaritat a Barcelona arran de l'atemptat a les Rambles. L’única notícia positiva de la jornada ha estat que la gent s'ha bolcat en l’atenció als ferits i els seus familiars: des de cues per donar sang fins a ciutadans que han obert casa seva o taxis i hotels gratis.

Nombroses persones s'han dirigit fins als hospitals catalans, des del Clínic fins a Vall Hebron passant per l’Hospital del Mar, per donar sang. S'han arribat a formar cues fins el punt que els centres sanitaris han demanat a la ciutadania que tornés l’endemà o el cap de setmana per dosificar esforços.

Els gestos de solidaritat han arribat fins a l’aeroport de Barcelona, on els treballadors d’Eulen han ajornar la vaga en mostra de condol a les víctimes i el mateix han fet els treballadors de les ambulàncies de Girona. “Considerem que el que ha succeït és prioritari sobre les nostres protestes”, han dit en un comunicat.

Els taxistes de Barcelona també han ofert serveis gratuïts a la gent per sortir del centre o desplaçar-se als seus allotjaments i Cabify ha difós via Twitter un codi per traslladar-se gratuïtament. El Gremi d’Hotels i Turisme de Barcelona ha obert els seus establiments a tothom que no pogués accedir al seu allotjament per estar a la zona acordonada. Així mateix, Facebook ha activat el servei per fer saber a amics i familiars que et trobes bé.