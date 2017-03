Tres homes agredeixen un noi i atropellen una jove a la zona alta de Barcelona després d'una nit de borratxera

Una festa universitària va acabar en malson la matinada del passat divendres quan tres homes de nacionalitat espanyola van agredir un estudiant i van atropellar una jove universitària a la sortida d'un bar musical situat a la plaça del Doctor Andreu de Barcelona, al costat de l' estació inferior del funicular del Tibidabo i de la parada final del Tramvia Blau.

Els fets van tenir lloc entorn de les 5 hores del matí quan el bar musical Mirablau va tancar les seves portes i un grup de tres homes ebris va continuar consumint begudes alcohòliques a la via. "Van prendre el que no havien de prendre i es van posar com una moto" va assegurar a l'ARA un dels treballadors del bar musical.

Un grup de joves del centre d'estudis superiors Eserp, que havia celebrat una festa universitària al mateix local, va començar a parlar amb els homes a la plaça i la conversa va pujar, de seguida, de to.

Els arrestats, que d'acord amb el cambrer consultat tenien entre 30 i 40 i pocs anys, van entrar dins del seu cotxe i van començar a " cremar roda". Aleshores, quan un noi del grup dels universitaris va caure al terra, prop del vehicle, el conductor va engegar el cotxe i va intentar atropellar-lo. El noi va poder evitar l'envestida, però l'home va sortir del cotxe i van començar a esbatussar-se.

El conductor va tornar poc després al cotxe, va començar a donar voltes i a derrapar amb el vehicle per la plaça amb l'objectiu d' atropellar el grup d'universitaris i, finalment, va endur-se per davant una jove.

Els tres homes, un dels quals gaudia d'un permís penitenciari, van ser detinguts i posats a disposició judicial i hores després, van recuperar la llibertat, d'acord amb fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana no va poder aclarir si existeix alguna denúncia particular, ni quines conseqüències tindran els fets respecte de l'home que encara està complint condemna per uns altres fets delictius.

Els ferits, amb lesions lleus, van ser atesos al lloc dels fets i no van haver d'ingressar a l'hospital.