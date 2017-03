Dídac, 11 anys: "No sabia que els nens teníem drets"

"M'ha semblat molt bé que s'interessin pels nostres problemes, per solucionar les coses que ens van malament" explica el Víctor que, amb 11 anys, és un dels 4.000 nois que participa al projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona per millorar el benestar dels infants. "Jo no sabia que els nens teníem drets", afegeix pensatiu el seu company Dídac assegut al costat de la finestra de l'aula tot just després de completar l'enquesta que pivota entorn d'una gran pregunta: "Com estàs?"

"No és un examen, no hi ha preguntes bones, ni preguntes dolentes, l'enquesta és anònima i si no us agrada una pregunta no cal que la contesteu", explica una jove del grup d'enquestadors que avui han dut