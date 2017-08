Un àrbitre dictarà en dues setmanes les noves condicions dels vigilants del Prat

El consell de ministres espanyols s'ha reunit aquest dimecres de manera excepcional per tractar la vaga de vigilants del Prat, i ha acordat establir un arbitratge obligatori com a mitjà per a la resolució de la vaga. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha justificat que el govern espanyol ha entrat "quan pot entrar" que és quan "la mediació de la Generalitat ha fracassat".

Des del punt de vista legal, segons De la Serna, "no hi ha cap altra via" a l'arbitratge que en el termini màxim de 24 hores des que es notifiqui a les parts, hauran de designar un àrbitre de mutu acord. Si no fos així, l'àrbitre el designaria el mateix ministeri en 24 hores més. Aleshores s'obrirà un termini màxim de 10 dies, a comptar des de la data de designació de l'àrbitre, per assolir un acord, que seria d'obligat compliment per a totes dues parts. La notificació es farà "aquesta tarda o demà al matí", així que la resolució definitiva podria arribar en el termini de 12 o 13 dies.

"És un cas singular i en unes circumstancies molt especials del Prat", ha explicat el ministre, que s'ha referit a la distància entre les postures de les dues parts, que eren "irreconciliables": "El govern espanyol entra amb contundència i fermesa en un conflicte que està afectant la imatge del país".

De la Serna s'ha justificat davant les crítiques per haver posat la Guàrdia Civil als controls, en un moviment que ha gairebé eliminat les cues del Prat, dient que calia evitar "possibles problemes d'ordre públic" en una infraestructura "crítica". El ministre ha explicat que la intervenció de la Guàrdia Civil ha "permès que l'aeroport recobrés la normalitat" i això s'ha fet "des del més escrupulós respecte al dret de vaga".

El consell de ministres també ha recollit la demanda dels sindicats per crear un grup de negociació per millorar les condicions laborals dels vigilants de seguretat privada, per "contribuir a establir un marc general" que acabi amb problemes com aquest en el futur.