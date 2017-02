Ensenyament cessa la directora de l'escola Garona de Viella per "irregularitats" en la gestió econòmica

El departament d'Ensenyament ha cessat la directora de l'escola d'infantil i primària Garona de Viella per "irregularitats" en la gestió econòmica del centre. Així ho ha confirmat el departament, que ha explicat que hi ha imports que no quadren, sense concretar quins, i que ho estan investigant.

De moment, Ensenyament ha obert un expedient disciplinari a la directora que comporta la suspensió cautelar del càrrec directiu i de la resta de funcions, que assumeix provisionalment la cap d'estudis.