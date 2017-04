Les parelles de fet ho tindran més fàcil per cobrar la pensió de viudetat

A dos quarts de dotze d'aquest matí, en Jordi i la Sandra, una parella estable de Prats de Lluçanès de 37 i 27 anys, s'han convertit en la primera parella de fet que s'ha inscrit en el Registre de parelles estables que el departament de Justícia posa en marxa aquest dilluns. La inscripció, que és gratuïta, facilitarà que les parelles de fet tinguin dret a la pensió de viudetat, encara que no estiguin casades: "Fa uns anys que vivim junts i ara que tenim una criatura hem decidit fer el pas, per si mai un dels dos falta", explicava en Jordi amb el seu nadó de deu dies entre els braços després d'haver signat.



Per cobrar la pensió de viudetat, la llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals a la persona que enviuda. La primera, que hagi acumulat un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social els denegarà la pensió. Fins ara, l’única possibilitat per poder cobrar-la era constituir-se com a parella estable davant de notari: "Volem posar-ho més fàcil i que hi hagi plena seguretat jurídica", ha assegurat el conseller de Justícia, Carles Mundó, durant la posada en marxa del servei, que ha definit com una "demanda necessària".

Ciutats com ara Barcelona o Badalona havien tingut un registre municipal, però, segons Mundó, l'existència de múltiples serveis d'aquests tipus disseminats per diferents poblacions produïa un "risc d' irregularitats", com ara duplicitats en la inscripció o la no-comunicació de les dissolucions: "Ara agilitzem i facilitem el tràmit, volem donar seguretat a totes les eines".

Les diferències entre un matrimoni i una parella de fet

La legislació estableix diferències entre els matrimonis i les parelles de fet: per exemple, a l'hora de cobrar la pensió de viudetat, en el cas dels matrimonis no cal acreditar la dependència econòmica d'un cònjuge respecte de l'altre per poder-la cobrar. En canvi, en el cas de les parelles de fet, no només s'ha de justificar aquest extrem sinó que també cal acreditar dos anys d'inscripció en el registre i cinc de convivència.

També hi ha diferències en cas de separació: per exemple, en un matrimoni que se separa l'habitatge es pot atribuir a la part més necessitada i s'estableix una prestació alimentària; mentre que en el cas de les parelles de fet, l'habitatge queda a mans del titular, en cas que no hi hagi fills en comú, i per cobrar una pensió alimentària cal acreditar que hi ha motius de subsistència.

En canvi, en matèria de successions, de reagrupament familiar, dels drets i les obligacions en relació amb el fill en comú i de la compensació econòmica en cas de separació, no hi ha diferències entre un matrimoni i una parella de fet.

Les parelles de fet no tenen reconeguts alguns drets que sí que tenen els matrimonis, com ara la prestació compensatòria per separació, el fet de gaudir d'un permís de 15 dies per al casament, i la possibilitat de demanar la nacionalitat després d'un any de convivència. A més, les parelles estables no poden presentar la declaració conjunta de l'IRPF.