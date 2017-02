FGC tindrà aquest any el 100% d'estacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda

Totes les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estaran adaptades a persones amb mobilitat reduïda aquest any. Serà la primera xarxa ferroviària al país amb el 100% d'estacions adaptades, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, durant la inauguració de les obres de Sarrià aquest dissabte.

Amb els treballs fets a l'estació de Sarrià, en què s'ha eliminat una via per construir una andana central més ampla i s'hi han instal·lat tres nous ascensors (que permeten l'intercanvi entre andanes), només El Putxet està pendent de culminar les obres d'adaptació. "Hi estem treballant i aquest mateix any entrarà en funcionament", ha anunciat Rull.

Pel que fa al Metro, que també depèn de la Generalitat, un 91% de les estacions són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest any s'està fent l'adaptació de l'estació de Jaume I -a la línia groga- i l'objectiu és adaptar dues estacions cada any.

Resten encara per adaptar en fase de projecte les estacions de Maragall, Clot, Verdaguer, Espanya, Plaça de Sants, Urquinaona, Ciutadella-Vila Olímpica i Vallcarca.

Rull ha destacat que Ferrocarrils de la Generalitat es convertirà en la primera xarxa 100% adaptada a Catalunya, mentre que Rodalies, on la inversió depèn del govern espanyol, només compta amb un 60% d'estacions que garanteixin l'accessibilitat a persones amb la mobilitat reduïda.