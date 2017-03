La Fiscalia paralitza la fecundació d'una vídua amb esperma del seu marit

Un jutge de primera instància de Barcelona ha autoritzat a una dona a seguir el procés de fecundació in vitro amb esperma del seu marit mort, tot i que la Fiscalia ha recorregut la sentència perquè no consta que el marit, en cas que visqués, estigués d'acord en aquest moment.

Sonia Álvarez, advocada de la demandant, ha explicat a l'emissora RAC1 que "la fiscal diu que el permís del marit era vàlid i correcte, però planteja que si fos viu ara la relació no seria la mateixa".

"Ve a insinuar que si estigués viu podria haver-se divorciat o no que volgués tenir fills. Fa una sèrie d'elucubracions que entenem que no són jurídiques (...) Si això fos així, els testaments no serien mai vàlids", ha argumentat l'advocada en unes declaracions recollides per l'agència Efe.

La lletrada ha defensat que la dona "com a hereva universal, té dret a decidir què fa amb aquest material genètic (...) Estaríem amb l'absurd que ella no pogués fer servir (aquest material genètic) per si mateixa però sí que ho pogués donar a una altra dona".

La dona afectada també ha explicat que "alguna clínica em va proposar que podria anar a un altre país, però tot això és molt dur i no és una cosa viable".

La seva advocada ha mantingut que "la llei estatal preveu la possibilitat de tenir un fill per tècniques de reproducció assistida després de la mort de la parella. I la llei catalana també regula aquesta situació. Les dues lleis regulen sobre els efectes d'aquesta fecundació, i vinculen el fet que al registre civil posem el nom i la paternitat del pare que ha mort".

Segons l'advocada, el jutge de primera instància entén que "la continuació del procés no està prohibida ni per la llei catalana ni per l'estatal perquè no està subjecte a terminis. Es considera que el procés s'ha iniciat dins dels terminis".

"Si es comença dins el termini, el que correspon és deixar que el procés continuï si no hi ha causes mèdiques que ho impedeixin. Si la llei és clara i no vol que cap dona pugui fecundar o tenir un fill passats els 12 mesos, ha de dir què fa amb la maternitat subrogada ", ha al·legat la lletrada.

La dona que vol tenir un fill engendrat amb l'esperma del seu marit ha explicat que quan ell ja estava malalt li va preguntar que si la malaltia "anava malament, si li agradaria que jo seguís amb la idea de tenir un fill. Em va dir que sí i em va signar un paper conforme estava d'acord".

"Al cap de 6 mesos (de la mort de la seva parella) considerem amb la psicòloga que ja podia començar aquest procés", ha informat la dona, que és la quarta vegada que intenta quedar-se embarassada amb el semen del seu marit.

"La clínica diu que no pot seguir si no hi ha una ordre judicial en considerar que ja ha passat un any des que va començar el primer tractament", ha aclarit la dona per explicar per què el cas ha arribat al jutge.

"El jutge ens ha donat la raó, però la fiscal ens ha donat uns criteris que no semblen massa correctes. Això s'alentirà moltíssim el procés", ha lamentat