Front comú de ciutats, experts i entitats per impulsar una llei espanyola que blindi la remunicipalització de l'aigua

Ciutats, experts i entitats han presentat a Barcelona un document que servirà de base per redactar una proposició de llei al Congrés que tingui com a objectiu blindar la remunicipalització de l'aigua. El text compta amb el vistiplau dels governs municipals de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, Sant Adrià, Cerdanyola i Santa Coloma de Cervelló.

Les bases reguladores defensen la gestió pública, transparent i participativa de l'aigua, prohibeixen els costos aliens al servei i els cànons opacs i aposten per posar fi a "concessions interminables que segresten la democràcia municipal", ha explicat el regidor d'Aigua i Energia de l'Ajuntament de la capital catalana, Eloi Badia, en el marc de la jornada 'Aigua, bé comú Reptes i futur'.

La trobada, organitzada pel consistori barceloní i l'entitat Aigua és Vida, és la tercera d'aquestes característiques després de les celebrades a Madrid i a A Corunya.

Els principis bàsics establerts en el document acordat han de regir la gestió pública de l' aigua, i passen per definir aquesta com un bé humà, universal i accessible per a tothom. Aposten per una gestió publica, transparent i participativa després de comprovar les dificultats que s'estan trobant per accedir a la informació sobre tarifes o inversions per part de les actuals concessionàries.

De fet, Jaime Morell, secretari general de l' Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastiment i Sanejament, ha denunciat el "boicot i les amenaces" que reben els municipis que intenten recuperar la gestió de l'aigua.

La "desregulació" afavoreix la "privatització"

Els impulsors d'aquest document de bases sostenen que l'actual situació de " desregulació" afavoreix la " privatització" del servei i dificulta la voluntat política de remunicipalitzar.

A això se li suma, afegeixen, la Llei de Règim Local, que suposa el " desmantellament calculat de l 'administració pública per forçar-la a externalitzar serveis", ha considerat Badia, per a qui tot plegat és un "engranatge molt ben dissenyat que permet que una privatització es faci d'un dia per a l'altre i en canvi una remunicipalització costi anys i anys".

El regidor s'ha queixat que "s'està posant en joc la sobirania dels plens municipals per decidir quina és la forma de gestionar serveis", amb concessions "interminables", algunes fins i tot d'abans de la democràcia.

El document també prohibeix els cànons i impostos que realment no serveixen per mantenir el servei i que deriven, ha apuntat Badia, en casos de corrupció com els vinculats a la trama Pokémon, que ja afecta municipis de quatre comunitats. Si finalment s'hagués d'optar per la concessió, estableix un límit per al contracte de cinc anys.