La Guàrdia Civil desactiva la vaga a l’aeroport del Prat

El primer dia de vaga total indefinida als controls de seguretat de l’aeroport del Prat, que es podria haver convertit en un caos de passatgers fent cua, va acabar sent ahir una jornada d’estiu gairebé normal. Les estones d’espera més llargues -puntuals- van ser de mitja hora, però a cada un dels controls de seguretat es notava la presència més que evident de la Guàrdia Civil. El govern espanyol va aconseguir desactivar mitjançant el cos policial l’amenaça de col·lapse que havien fet els treballadors, i pretén anul·lar-la del tot amb un procés arbitral basat en un decret preconstitucional.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s’enorgullia ahir que vint guàrdies més del que és habitual haguessin fet que l’aeroport funcionés “amb absoluta normalitat”. Sindicats com CCOO, la UGT i la CGT ho han criticat com una “intromissió” i una “vulneració del dret de vaga”. Segons el ministre, els guàrdies civils no substitueixen els vigilants de l’empresa Eulen sinó que “garanteixen la seguretat nacional” perquè l’acumulació de gent als controls de l’aeroport “suposa clarament un risc”.

L’assessor del comitè de vaga dels vigilants, Joan Carles Giménez, augurava també ahir que la intervenció policial és un pedaç temporal que no soluciona el problema i que continuaran amb la protesta. “Tard o d’hora els guàrdies civils marxaran, i nosaltres hi tornarem, no tenim cap pressa”, afirmava. Ahir mateix van denunciar Eulen a la Inspecció de Treball perquè, segons asseguren, estan cridant a treballar vigilants que estan de vacances o de baixa. També va denunciar que alguns fan jornades de fins a catorze hores al dia i que es perjudica la salut de les embarassades fent-les treballar amb risc per a la salut del fetus. Giménez alertava que l’actitud dels guàrdies civils, especialment dura amb els vigilants, acabarà causant més baixes perquè provoca “esgotament emocional”. Sobretot a les dones, diu, perquè només n’hi ha una per a cada control i, quan han de sortir de l’escàner i aturar la cinta dels equipatges per escorcollar una viatgera, els guàrdies civils les escridassen perquè vagin ràpid i la tornin a engegar.

El pròxim pas del govern espanyol serà demà en un consell de ministres extraordinari, que ha de posar en marxa un procés d’arbitratge forçós per resoldre el conflicte laboral. En aquest arbitratge hi hauran de participar els representants d’Eulen i dels vigilants i hauran de complir obligatòriament la decisió -laude- que prengui un àrbitre que encara s’ha de designar. El president de la secció de dret laboral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Carlos González Oliver, explica que aquesta via es basa en una mesura prevista en un decret del 1977, anterior a la Constitució espanyola, però avalada pel Tribunal Constitucional (TC). Diu que l’Estat no pot suspendre la vaga directament -el decret ho preveia inicialment, però aquest apartat el va suspendre el TC-, però pot començar un arbitratge que dugui a un laude amb el mateix resultat. El ministeri de Foment no sabia aclarir ahir a l’ARA quant pot durar aquest procés. Serà el consell de ministres qui acordi els terminis. Giménez, però, ja té clar que l’impugnaran i assegura que és “il·legal”.

El mateix decret preconstitucional que autoritza l’arbitratge indica que quan una vaga afecti serveis públics de “reconeguda necessitat” i hi hagi “circumstàncies d’especial gravetat” el govern espanyol “podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis”.

“Més tranquil que un dia d’estiu”

Les cues d’ahir van ser d’entre cinc minuts i mitja hora, segons dades d’Aena, unes xifres habituals a l’agost, en plena temporada alta. “A l’estiu sempre es formen algunes cues, fins i tot més destacables que les d’avui”, deia ahir un dels informadors de l’aeroport.

Molts viatgers es declaraven d’acord amb la intervenció de la Guàrdia Civil. “Han actuat en el moment oportú: quan la vaga amenaçava d’agreujar-se”, afirmava Tino Carrascó, que volava a Varsòvia. Una de les poques persones que ho criticaven, Carme Vall, deia: “La seguretat és una competència de la Guàrdia Civil, la van privatitzar amb males condicions laborals i quan s’han queixat l’Estat envia la Guàrdia Civil com a esquirols”. Ahir hi havia més cues als taulells de facturació que als controls.