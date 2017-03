Detingut un dels agressors dels dos joves que es van fer un petó a Berga

260x366 Un dels nois agredits Un dels nois agredits

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un dels agressors que van copejar dos joves homosexuals després de fer-se un petó a Berga (Berguedà), segons han confirmat a l'ARA fonts de la policia catalana. L'agressor detingut l'havien identificat aquest matí, i encara s'estan investigant les identitats de la resta d'atacants. Es tracta d'un jove de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Berga.

El succés va passar ahir a la matinada a la porta d'un local d'oci de Berga, quan els dos joves homosexuals s'estaven fent petons i se'ls va acostar un altre jove que els va recriminar que ho fessin en públic. En tornar a petonejar-se, segons han relatat les víctimes, van ser copejats pel jove que els va reprendre i per alguna altra persona.

Els dos joves van ser traslladats a l'hospital comarcal Sant Bernabé, on van ser atesos de cops i contusions i posteriorment van presentar una denúncia. Segons el relat de les víctimes, encara que va ser una sola persona la que els va increpar i va reprotxar que es petonegessin i la que inicialment va propinar el primer cop de puny, després van ser altres persones les que es van sumar a l' agressió.

L'Ajuntament de Berga estudia emprendre accions legals

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha condemnat aquest matí l'agressió homòfoba que van patir els dos nois. Ho ha fet en una compareixença davant dels mitjans, informa Pilar Màrquez Ambròs. Venturós ha afirmat que estudiaran emprendre accions legals, en funció de com evolucioni la qüestió a nivell judicial. I que, a més, posaran a disposició "tots els mecanismes de suport" que es requereixin.

"Aquest és un fet aïllat a Berga, però no és un fet anecdòtic a nivell social", ha dit. Ha posat èmfasi en el treball que cal que facin les persones i les institucions "per eradicar" fets com aquest. "En ple segle XXI és absolutament lamentable".