L'Hospital del Mar estrena el seu nou edifici, de 16.000 metres quadrats

L' Hospital del Mar de Barcelona ha celebrat aquest diumenge una jornada de portes obertes per mostrar a la ciutat el seu nou edifici, un bloc de quatre plantes que afegeix gairebé 16.000 metres quadrats al centre i que ha suposat una inversió de 76 milions d'euros.



Aquest nou edifici constitueix la primera de les tres fases del projecte d'ampliació i remodelació d'aquest centre sanitari, que ha estat paralitzat durant cinc anys i que el 2015 va tornar a posar-se en marxa. Els 76 milions d'euros de l'edifici han estat abonats per la Generalitat (42 milions) i l'Ajuntament de Barcelona (34), l'alcaldessa del qual, Ada Colau, ha celebrat en el seu compte de Twitter el "reforç" per a la sanitat pública que suposen les noves instal·lacions.

L'edifici consta de quatre plantes (dos en superfície i dues subterrànies) en les que el seu ubiquen les Urgències, els serveis d' Oncologia i els hospitals de dia, que entraran en funcionament de forma escalonada a partir del pròxim dia 23, quan s'obriran les noves Urgències, que tenen més de 4.000 metres quadrats.



El dia 25 ho faran els serveis de radioteràpia oncològica, que tornen a aquest centre des de l'Hospital de l'Esperança i que comptaran amb dos acceleradors lineals d'alta generació, i a partir del dia 30 ho faran els Hospitals de Dia d'Oncologia i Hematologia, Pneumologia, Cardiologia, Digestiu, Endocrinologia, Neurologia i Reumatologia, de gairebé 3.000 metres quadrats. "Aquest és un primer pas que constitueix una notable millora, sobretot perquè el trasllat d'Oncologia Radioteràpica comportarà l'agrupació dels serveis oncològics", ha assenyalat la doctora Olga Panés, gerent del Parc de Salut Mar, hospital de referència per als barris de Ciutat Vella i Sant Martí.



La construcció del nou edifici s'ha fet en funció dels plans de 1992 i servirà de punt de partida per a les dues fases següents, en les que es renovaran "les edificacions més obsoletes", ha explicat Raúl García, arquitecte del projecte al costat d'Albert de Pineda Álvarez, Manuel Brullet Tenas i Jaume Piñol Font. En la seva construcció s'ha tingut en compte l'opinió de pacients i familiars, que s'ha concretat en 66 propostes relacionades amb la confortabilitat de l'espai, la instal·lació de xarxes wifi i els protocols d'informació als familiars.



Està previst que al setembre entrin en funcionament els serveis d'urgències en obstetrícia i ginecologia, que disposaran d'una zona de 1.200 metres quadrats per a urgències, sales de part i quiròfans especialitzats. Aquestes instal·lacions permetran apostar per parts no medicalitzats però amb suport sanitari, disposaran d'una zona de dilatació en mig aquàtic i facilitaran l'atenció en funció de les creences i valors de cada dona.L'edifici disposa d'un sistema de climatització ecològica que distribueix la xarxa Districlima, una xarxa pionera a Europa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona.

En les dues següents fases es construiran dos edificis bessons de cinc plantes més dos soterranis que s'uniran amb el qual ara entra en funcionament de forma perpendicular i que substituiran a les instal·lacions centenàries actuals, que van ser restaurades amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, ara fa 25 anys. Quan es completi el projecte de rehabilitació, l'hospital, que ara té uns 60.000 metres quadrats, disposarà de 103.500 metres quadrats de superfície.