L'auditoria del túnel de Glòries confirma l'endarreriment d'un any i mig i 11,8 milions de sobrecost en les obres

L'auditoria que va encarregar l'Ajuntament de Barcelona sobre les obres del túnel de la plaça de les Glòries ha confirmat que les obres acumulen un any i mig d'endarreriments (19 mesos) i un sobrecost d'11,8 milions d'euros. O el que és el mateix: un 19,6% més del preu d'adjudicació, que va ser de 60 milions. Tot i el sobrecost, el preu de les obres es manté dins del pressupost de l'Ajuntament, perquè el preu de licitació -el que estava disposat a pagar el consistori per fer les obres- era de 80 milions. El preu estimat inicial de l'Ajuntament era de 103 milions. El govern d'Ada Colau ja ha demanat un informe tècnic per saber si té possibilitats legals de sancionar les empreses que van redactar el projecte i les constructores que l'estan aplicant.

De fet, l'auditoria -demanada per Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) a l'Institut de la Construcció de Catalunya (ITEC) arran d'una proposició de la CUP aprovada per unanimitat al ple- revela algunes de les causes de l'endarreriment i el sobrecost. Així, assenyala una "incompleta informació prèvia" sobre les infraestructures ferroviàries existents, les quals el projectista va donar per bona i van portar-lo a fer unes "previsions i avaluacions optimistes". Altres problemes sobrevinguts que han fet retardar les obres han estat l'aparició d'estructures subterrànies no previstes i la decisió de dividir en dos projectes el que primer n'era un de sol.

La tinent d'alcalde Janet Sanz ha assegurat que els retards són "injustificables" i ha explicat en roda de premsa que el consistori no acceptarà "de cap de les maneres més retards ni sobrecostos injustificats" en unes obres que ha dit que són "centrals per la ciutat". Per això, ha encarregat un informe tècnic i jurídic que avaluï les possibilitats legals que hi ha per sancionar els responsables. La redacció del projecte dels túnels de les Glòries es va adjudicar a la UTE (unió temporal d'empreses) formada per ESTEYCO i TRANSFER, i els treballs de les obres es va adjudicar a la UTE formada per Romero Gamero Sau, Benito Arnó e hijos SAU, Copisa i Comsa.