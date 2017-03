Condemnen a 33 anys de presó l'apunyalador neonazi de Lleida

260x156 Una de les cinc persones ferides a Lleida. Una de les cinc persones ferides a Lleida.

L' Audiència de Lleida ha condemnat a 33 anys de presó a Alejandro Ruiz, el jove veí de Logronyo, exestudiant de medicina i autor confés de cinc apunyalaments perpetrats el 22 de setembre de 2014 a diferents carrers de Lleida ciutat.

La sentència, que ha estat comunicada aquest dimecres a les parts, indica que Ruíz és condemnat per 5 delictes d'assassinat en grau de temptativa i l'agreujant de motivació racista, ja que totes les víctimes menys una eren d'origen estranger.

Xavier Prats, advocat de dues de les víctimes, ha valorat satisfactòriament la sentència perquè és "dura" i ha quedat acreditat que el mòbil dels crims era el ''racisme''.

Les indemnitzacions

La sentència, que també acorda com a mesura de seguretat l'internament de l'acusat per a què sigui sotmès a tractament psiquiàtric i una indemnització de 292.000 euros a les víctimes, prohibeix al condemnat comunicar-se per cap mitjà, ni aproximar-se a les víctimes a una distància inferior a 100 metres durant 7 anys.

A part de la condemna a cinc assassinats en grau de temptativa, Ruiz també haurà de complir una condemna de tres anys per delicte d'incendi ja que abans de sortir a apunyalar les víctimes va calar foc al seu pis situat a l'avinguda de Rovira Roure de la capital de Segrià. Amb tot, es podrà acollir a l'eximent incompleta d'alteració o anomalia psíquica i de l'atenuant de confessió.

La seqüència dels fets

L'acusat va apunyalar en poc més de vint minuts quatre homes i una dona en diversos punts de Lleida, entre el passeig de Ronda, a l'altura de Rovira Roure fins al parc de les vies. Després de les agressions, el jove, que aleshores tenia 21 anys, va calar foc al pis on vivia a Rovira Roure i després va fugir a Balaguer. L'endemà va tornar a Lleida i es va lliurar a la Guàrdia Urbana.

Les persones que van ser apunyalades van patir ferides de diversa gravetat. Qui en va sortir més malparat va ser un ciutadà pakistanès a qui se li va quedar clavat el ganivet a l'esquena i que pateix una discapacitat parcial del seu cos.