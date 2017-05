Llibertat amb càrrecs per al sospitós d'abusar de discapacitats en una escola

El jutjat de guàrdia de Barcelona ha deixat lliure de manera provisional l'educador de suport de 46 anys denunciat per abusos sexuals a discapacitats a l'escola d'educació especial Taiga, de Barcelona. Amb tot, li ha imposat una ordre d'allunyament d'un quilòmetre del centre i dels joves de qui hauria abusat. També li han prohibit comunicar-s'hi, segons han comunicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ara cal que s'assigni un jutjat perquè dugui la instrucció del cas.

Els Mossos d'Esquadra van arrestar ahir al migdia l'home de nacionalitat espanyola denunciat per tres famílies d'alumnes i la direcció del centre. El van arrestar quan, arran d'una citació de la policia, va anar a declarar-hi acompanyat del seu advocat. Els Mossos ja han pres declaració a professors i responsables de l’escola.

Taiga està especialitzada, tal com indica al seu web, en alumnes amb "limitacions importants en el desenvolupament i que estan caracteritzats per un funcionament intel·lectual significativament inferior al de la mitjana". El centre acull alumnes de tots dos sexes en les etapes d'infantil, primària i secundària. Tot i que encara no ha transcendit l'edat dels afectats, els alumnes de l'escola tenen tots entre 3 i 21 anys.

Els responsables de Taiga han informat van rebre la primera notificació del cas aquest mateix dilluns. Els ho va explicar un entrenador de futbol que col·labora amb l'escola. L'home sospitava que el docent investigat havia abusat dels tres alumnes durant una estada esportiva.